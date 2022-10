Tutte le carte di credito facili da ottenere

Fonte: 123rf

Come avere una carta di credito subito? Si tratta di una domanda che probabilmente si saranno chiesti in molti, desiderosi di poter avere una carta di credito veloce da ottenere, per esempio per viaggiare o per il noleggio auto.

Oggi, riuscire ad avere una carta di credito è più semplice e rapido rispetto al passato: ecco perché analizzeremo quali sono le migliori proposte di carte di credito facili da ottenere e come fare a richiederle.

Scopri come avere una carta di credito gratuita

Come avere una carta di credito in 24 ore?

Prima di passare in rassegna le migliori soluzioni di carte di credito facili a ottenere tra quelle disponibili oggi, vogliamo prima esaminare le caratteristiche delle carte di credito, strumenti di pagamento che comprendono un fido.

Si tratta di un importo che permette di pagare anche se non si possiedono i soldi in quel momento sul conto – non è infatti possibile avere una carta di credito senza conto corrente, mentre ci sono soluzioni che si possono ottenere anche senza busta paga.

Ci sono carte di credito con fido 1.500 euro, 3.000 euro o più: quanto speso, dovrà essere restituito in un momento successivo. Se corrisponde al mese dopo, allora si parla di carte di credito a saldo.

Se, invece, quanto speso si restituisce a rate, si ha a che fare con carte di credito revolving, per le quali sarà possibile pagare a rate, con il pagamento di interessi (si tratta, in pratica, di una sorta di microfinanziamento).

Ci sono diverse opzioni che oggi permettono di attivare una carta di credito che sia facile da ottenere, riassumibili nella scelta di una carta di credito online, accompagnata dall’attivazione di un conto online (anche se non è necessario procedere in tal senso).

Vediamo allora alcune delle migliori carte di credito che si potranno trovare sul web, ricordando che in tutti i casi sono sempre richieste delle garanzie creditizie, quindi sarà più difficile ottenerle nell’ipotesi in cui si fosse iscritti nell’elenco dei cattivi pagatori o si avessero già dei finanziamenti attivi.

Tuttavia, le banche sono solitamente più propense a rilasciare una carta di credito ai clienti che conoscono già, per i quali potrebbero anche essere previsti degli sconti.

Confronta le migliori carte di credito online

Carte di credito online facili da ottenere

Una prima soluzione per riuscire ad avere una carta di credito con una certa facilità consiste nell’attivazione di un conto corrente online, che si potrà sottoscrivere in pochi minuti direttamente dal proprio PC. La richiesta della carta potrà avvenire in concomitanza all’apertura del conto, oppure in un momento successivo.

Un esempio di conto corrente con carte di credito è Widiba, banca digitale che propone un conto corrente gratuito per tutti i nuovi clienti, per i primi 12 mesi, con carta di debito a costo zero già inclusa.

I titolati di questo conto corrente, che abbiamo uno stipendio mensile di almeno 800 euro oppure un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro, potranno richiedere l’emissione di:

Widiba Carta Classic, con fido di 1.500 euro e costo annuale pari a 20 euro;

Widiba Carta Gold, con fido di 3.000 euro e canone annuo di 50 euro.

Nella pratica, i clienti che sono in possesso dei requisiti citati, potranno ottenere una delle due carte (o entrambe, in quanto non ci sono limiti al numero di carte di credito che si possono possedere) in pochissimo tempo. Giusto quello di riceverle, gratuitamente, presso il proprio domicilio.

Scopri quali sono le carte di credito facili da ottenere oggi

Carte di credito facili da ottenere: American Express

Le carte di credito American Express hanno il vantaggio di poter essere richieste senza dover attivare un nuovo conto corrente, in quanto l’addebito delle transazioni potrà avvenire direttamente sul conto che si ha già all’attivo.

Nella maggior parte dei casi, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti da intendere come garanzia creditizia posseduta dal cliente che le richiede:

avere un reddito annuale di almeno 11.000 euro (si tratta di meno di 1.000 euro al mese);

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA;

essere maggiorenni e avere la residenza in Italia, oppure un indirizzo di corrispondenza italiano.

Tra le varie proposte disponibili oggi, si avrà sempre a propria disposizione uno strumento di pagamento sicuro, con il quale pagare anche tramite contactless oppure di collegare la carta a Apple Pay.

A seconda della tipologia di carta attivata, si potrà avere diritto a:

rimborsi ricevuti sotto forma di cashback su quanto speso, che si riceveranno direttamente sul saldo della carta;

scegliere tra carta di credito a saldo o a rate, anche in modo intercambiabile;

tanti sconti e promozioni grazie alle partnership di American Express;

programmi di protezione antifrode e rimborso sugli acquisti non graditi;

assicurazioni per infortunio viaggi.