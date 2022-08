Tutte le carte di credito con possibilità di effettuare un bonifico

Fonte: 123rf

Si può fare un bonifico utilizzando una carta di credito? Per rispondere a questa domanda, analizziamo come funziona una carta di credito e quali sono le sue particolarità, che la distinguono in modo univoco rispetto ad altre carte di pagamento.

In primo luogo, le carte di credito sono legate a un conto corrente. Quindi, nonostante esistano carte di credito gratuite, non ci sono carte di credito gratuite senza conto corrente. Si potrà essere titolari di un conto diverso rispetto a quello che ha emesso la carta.

Il conto corrente è la base per effettuare i bonifici, quindi non sarà importante avere una carta di credito, ma attivare il conto e poi richiedere l’emissione di questo strumento di pagamento, per il quale sono solitamente richiesti dei requisiti da possedere.

Caratteristiche delle carte di credito con bonifico

Nel momento in cui si sceglie di richiedere una carta di credito, è bene prima informarsi in merito al suo funzionamento. Le carte prendono i soldi direttamente dal conto corrente, ma sono al contempo dotate di un plafond.

Per esempio, le carte di credito con fido a 3.000 euro permettono di pagare ogni mese per importi fino a tale cifra, anche nell’ipotesi in cui non si possedessero effettivamente questi soldi sul conto corrente.

Il motivo è molto semplice: ogni volta che si effettua una transazione, la banca anticipa dei soldi (fino all’importo massimo del plafond). Questi ultimi dovranno poi essere restituiti dal singolo cliente in un momento successivo, altrimenti si rischia di andare in rosso con il conto corrente e di avere conseguenze gravi, come la chiusura dello stesso.

Le carte di credito si definiscono a esito immediato quando la procedura per richiederle è più semplice e le garanzie reddituali che vengono richieste dalla banca non sono eccessive – solitamente si tratta di avere un’entrata fissa mensile, che può corrispondere allo stipendio, ma anche alla pensione.

Una carta di credito è poi uno strumento che spesso viene richiesto quando si vogliono attivare delle offerte mobile con addebito diretto, oppure per il noleggio di un’auto in vacanza, quindi potrebbe sempre tornare utile.

Carte di credito gratuite online con bonifico

Le carte di credito possono prevedere il pagamento di un canone mensile o annuale. Oltre ad esserci soluzioni a basso costo, ci sono anche delle carte con canone gratuito, se si rispettano alcune condizioni.

Prendiamo come esempio le carte American Express, che si caratterizzano per la possibilità di poter essere richieste pur avendo un conto corrente con un altro istituto di credito, sempre se si rientra nei requisiti fissati dall’ente.

Vediamo di seguito quali sono le loro funzionalità e servizi, precisando fin da subito che per poterne sottoscrivere una si dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

essere maggiorenni;

essere titolari di un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA;

avere la residenza in Italia o un indirizzo di corrispondenza italiano.

Carta di credito American Express Caratteristiche Blu American Express: canone gratuito per le attivazioni che avverranno online fino al 15 settembre 2022 0,5% di cashback sugli acquisti;

pagamenti contactless;

fino a 4 carte supplementari;

pagamenti online;

possibilità di scegliere tra una carta di credito a saldo e una carta di credito a rate

linea di credito fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno

sconti con Amex Offers

servizio clienti 24/7

protezione antifrode

assicurazione infortuni viaggi Carta verde American Express: gratuita ogni anno se si spendono 3.600 euro ogni 12 mesi 1 punto per ogni euro speso, con il programma Club Membership, che si potranno utilizzare per ridurre il saldo del conto carta

pagamenti contactless;

pagamenti online;

possibilità di scegliere tra una carta di credito a saldo e una carta di credito a rate

nessun limite di spesa prefissato

sconti con Amex Offers

servizio clienti 24/7

protezione antifrode Carta oro American Express: gratuita ogni anno spendendo 12.000 euro ogni 12 mesi (ovvero 1.000 euro al mese) 50 euro di voucher viaggi, valido 12 mesi, che dà diritto a uno sconto sulla prenotazione effettuata su americanexpress.it/viaggi

1 punto per ogni euro speso, con il programma Club Membership, che si potranno utilizzare per ridurre il saldo del conto carta

pagamenti contactless;

pagamenti online;

possibilità di scegliere tra una carta di credito a saldo e una carta di credito a rate

nessun limite di spesa prefissato

sconti con Amex Offers e sconto shop with points

offerte 2×1

servizio clienti 24/7

protezione antifrode