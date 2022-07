Tutte le carte che regalano bonus nel 2022

Fonte: 123rf

La possibilità di ricevere un bonus nel momento in cui si attiva una carta di pagamento elettronico, o un conto corrente con carta associata, è uno dei motivi che spinge diversi clienti a scegliere una data banca invece di un’altra.

Quali sono le carte con bonus nel 2022? Tra le soluzioni disponibili oggi ci sono per esempio HYPE, Revolut e BNL: vediamo di seguito come si riceve il bonus di benvenuto e quali sono le caratteristiche di ogni proposta commerciale.

Bonus fino a 25 euro con HYPE

HYPE si definisce la cabina di controllo del denaro, una soluzione ideale per pagare, ma anche per investire e collegare tutti i propri conti. Consiste in un conto al quale è associata una carta con IBAN, subito disponibile tramite app.

Può essere aperto online in pochi minuti. Basterà recarsi sul sito ufficiale e cliccare su Registrati. Si potrà ricevere un bonus fino a 25 euro inserendo il codice promo SUPER. Il conto e la carta Hype si caratterizzano per:

i prelievi gratuiti;

i bonifici istantanei;

le ricariche in contanti presso bar, edicole, tabacchi e supermercati;

il cashback, sia online, sia presso i negozi fisici;

prestiti fino a 25.000 euro;

assicurazione sui veicoli e sugli smartphone;

l’HYPE Club per sbloccare le gift card, e molto altro ancora.

Per ottenere il bonus HYPE ci sono due possibilità. La prima consiste nell’utilizzare un codice promo valido, mentre la seconda prevede che la registrazione venga effettuata tramite un link di invito ad HYPE, che si potrà ricevere per esempio da un amico.

A seconda del piano HYPE se si sceglierà di sottoscrivere, si potranno ricevere i seguenti bonus di benvenuto:

bonus di 20 euro nel caso del piano HYPE Next;

bonus di 25 euro per il piano HYPE Premium.

HYPE Next ha un costo di 2,90 euro al mese e include tutti i vantaggi del conto HYPE base (che è gratuito) e la possibilità di ricaricare la carta HYPE gratis e senza limiti, in modo istantaneo.

Il conto HYPE Premium, invece, prevede un costo mensile pari a 9,90 euro al mese e comprende la carta di debito World Élite MasterCard, oltre che l’assistenza prioritaria e altri servizi premium, come un pacchetto assicurativo su viaggi, acquisti e furti ATM.

Bonus 40 euro Revolut

Revolut è un conto online con una carta di debito associata con IBAN lituano. Il vantaggio di questo conto consiste nella possibilità di poter guadagnare fino a 40 euro per ogni amico che viene invitato a sottoscriverlo.

In pratica, si dovrà mandare un link di referral, ovvero un link attraverso il quale gli amici potranno aprire un nuovo conto corrente. Si otterrà così un bonus che si riceverà direttamente sul proprio conto.

Revolut si definisce come un sistema che permette di gestire il denaro in modo intelligente, che permette di scambiare e ricevere denaro con un tocco in più di 200 Paesi, di mettere da parte il denaro il dei salvadanai digitali, di poter creare delle carte virtuali, in qualsiasi momento, direttamente dall’applicazione, anche in versione usa e getta.

Tra i vantaggi di questo conto corrente con carta, troviamo anche la possibilità di guadagnare grazie al cashback, che permette di ottenere sconti sulle migliori marche, con il programma Rewards. Basterà aprire l’applicazione Revolut per conoscere quali sono le percentuali di cashback che si potranno ricevere con ogni singolo brand aderente all’iniziativa (il cashback si riceverà poi direttamente sul proprio conto corrente).

Buoni sconto BNL

BNL propone un conto corrente online con canone e imposta di bollo gratuita riservato ai correntisti che hanno meno di 30 anni: si tratta del conto corrente Smart 30, al quale è associata anche una carta prepagata a costo zero.

Per le aperture che avverranno entro l’11 agosto 2022, sarà possibile ricevere fino a 120 euro di buoni Amazon. Si dovrà in pratica seguire la seguente procedura:

aprire il conto BNL X modulo smart, direttamente online;

utilizzare il codice PBK25021U ;

accreditare lo stipendio o la pensione, oppure versare 1.500 euro sul conto entro l’11 ottobre 2022, in modo tale da ottenere fino a 28.000 punti PAYBACK, i quali corrispondono a 120 euro di buoni regalo Amazon.it.

In aggiunta, per ricevere fino a 170 euro di buoni Amazon in totale, si potrà anche richiedere la carta BNL Classic e utilizzarla per le proprie spese. Nello specifico, si dovranno spendere almeno 500 euro nel periodo compreso tra l’11 ottobre 2022 e il 25 ottobre 2022. In questo modo si riusciranno a ottenere 12.000 punti PAYBACK, i quali corrispondono a 50 euro di buoni regalo Amazon.it.