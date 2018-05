Tim Cup 2018: quanto guadagna chi alza la Coppa Italia

editato in: da

Il 9 maggio, alle 21, si svolgerà l’attesissima finale di Coppia Italia – anche detta Tim Cup 2018 – tra Juventus e Milan. Ma cosa comporta a livello economico?

Prestigio, gloria, felicità: sono tre sentimenti positivi che sorgono con il sollevare la Coppa Italia. Il 9 maggio alle 21 si giocherà la finale tra Juventus e Milan e sono molti i tifosi che non stanno più nella pelle per questo storico evento. Alzare il trofeo poi, è il momento clou della stagione calcistica: ma vi siete mai chiesti cosa comporta in termini economici? Chi prende la Tim Cup, infatti, non riceve solo il prestigio in cambio, ma anche un notevole importo in denaro. La Lega di Serie A ha confermato che per il 2018 i ricavi saranno ripartiti nello stesso modo del 2017: il montepremi totale quindi, che andrà ripartito tra le varie squadre, è di 18 milioni. Lo scorso anno è stata la Juventus a vincere la Coppa Italia, incassando complessivamente 5 milioni di euro. La Lazio è arrivata seconda e ne ha ricevuti 3,2 milioni.

Insomma, chi alzerà la Coppa Italia nel 2018 riceverà in cambio 5 milioni di euro. Sarà il Milan o la Juventus a incassare l’assegno? In ogni caso, sia il primo sia il secondo premio non sono affatto male ed è chiaro che a livello economico non sembra esserci nessun perdente. E non è finita qui: perché alle squadre andranno anche una percentuale dei proventi delle biglietterie. Il 45% va alle due società in gara, il 10% a chi organizza la competizione.

Chi vince la Coppa Italia ha la possibilità di accedere alla Supercoppa italiana, un evento che porta altri introiti nelle casse delle squadre in gara.

La Coppa Italia è comunemente nota anche come Tim Cup perché l’azienda è lo sponsor ufficiale dell’evento. È la principale competizione italiana e la seconda per prestigio dopo il campionato di lega: è considerata una coppa federale ma in realtà dovrebbe appartenere alla categoria “di lega”. La Coppa Italia è nata nel 1922 e, dopo qualche interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, è stata ripristinata, diventando una tradizione. La squadra che detiene il record di titoli? La Juventus.