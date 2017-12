I termosifoni consumano anche d’estate. Ecco come difendersi

I contatori dei termosifoni funzionano anche d’estate e molte persone rischiano di trovarsi una bolletta “gonfiata” anche se non hanno acceso l’impianto. A lanciare l’allarme in mensile “Salvagente” che ha raccontato la storia di Franco Lodigiani, inquilino in un condominio di Melzo, in provincia di Milano. L’uomo ha effettuato un controllo sul contatore prima dell’accensione, in vista dell’inverno, e si è accorto che, nonostante fosse estate, la scatoletta aveva registrato 315 scatti, ossia circa 30 euro, pari al 5% del consumo di un anno. Tutto questo anche se alla fine dell’inverno, con lo spegnimento totale dei termosifoni, gli strumenti per rivelare i consumi fossero stati azzerati. Come è possibile tutto questo? Secondo quanto rivelato da Franco Pozzoni, presidente di Cna installazione impianti in Lombardia, esiste una spiegazione tecnica.

“È normale – ha svelato – la scatoletta bianca misura la differenza di calore del radiatore rispetto all’ambiente, se ho un radiatore che è irraggiato dal sole durante l’estate, e si scalda la piastra d’acciaio, questa diventa cada rispetto all’ambiente, il ripartitore comincia a conteggiare”. Queste dichiarazioni sono state confermate anche da altri esperti. A quanto pare dunque basta una differenza di temperatura di 3-4 gradi tra il radiatore e l’atmosfera circostante per far partire il conteggio degli scatti.

Come difendersi da una situazione del genere? Per prima cosa è necessario controllare qual è la cifra indicata prima dell’inizio della stagione di accensione. In seguito bisognerà “produrre prove”, scattando una foto con accanto una pagina di giornale con la data ben visibile. Se anche durante l’estate i consumi risulteranno aumentati bisognerà inviare una segnalazione, corredata da una perizia tecnica che possa avvalorare la tesi. In questo modo sarà più facile evitare di pagare i consumi anche quando i termosifoni sono spenti.