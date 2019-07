Tariffe e bollette: aumenti a raffica per luce, telefono, bus

editato in: da

(Teleborsa) – Scattano gli aumenti di molte utenze a partire da lunedì 1° luglio. Un salasso per il mese di luglio, che inizia con una serie di rincari, a partire dalla luce.

Come denunciato dal Codacons, da oggi si susseguiranno aumenti di molte tariffe, a cominciare dall’elettricità che crescerà dell’1,9% per decisione dell’Arera. . “L’aumento delle tariffe riguardanti l’elettricità – sottolinea l’associazione – avviene nel momento di maggior consumo di elettricità, per l’uso di condizionatori e sistemi di climatizzazione, che avrà un forte impatto sulla spesa energetica”.

Inoltre saranno ingenti i rincari per le tariffe telefonica, con un aggravio di spesa che può arrivare anche a +3 euro al mese. E come già accennato nelle scorse settimane, dal 15 luglio aumenterà il costo del biglietto per i bus ATM, con gli abitanti di Milano che dovranno rendere conto di un rincaro del costo del ticket che passera da 1,5 a 2 euro.

Gli aumenti delle tariffe telefoniche, già partiti a giugno, proseguiranno anche per questo mese, con la rimodulazione dei piani tariffari, sia per la telefonia fissa che per quella mobile, annunciati da diverse compagnie. Il Codacons ha calcolato un incremento di spesa fino a 3 euro in più al mese.

Tim ha già introdotto aumenti di 1,99 euro al mese su alcuni piani telefonici e ulteriori rimodulazioni sono in corso per altri utenti. Vodafone ha aumentato, di 1,98 euro mensili, la maggior parte dei propri abbonamenti, mentre Wind 3 ha rimodulato alcune tariffe con incrementi da 2 a 3 euro al mese, a seconda del tipo di piano stipulato.

Un’ulteriore spesa che peserà sul budget delle famiglie è quello delle tariffe del settore turistico, con l’aumento dei prezzi di alberghi, camping, villaggi vacanze e altre strutture ricettive in vista dell’alta stagione estiva. Leggeri aumenti dei prezzi sono inoltre previsti per gli stabilimenti balneari e i servizi sulle spiagge italiane.

Luglio sarà per le famiglie un mese caldo su tutti i fronti, non solo quello climatico. Non manca comunque l’eccezione positiva. In questi giorni, Autostrade per l’Italia ha annunciato il blocco dei pedaggi autostradali fino al 15 settembre. Per le famiglie che raggiungeranno le località di vacanza in auto è un’ottima notizia, perché potranno beneficiare di un importante risparmio sui costi della vacanza. Si tratta anche di un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati, quando le tariffe delle autostrade aumentavano proprio durante l’estate.