Tamponi da Brescia agli Usa su cargo militare: cosa sta accadendo

editato in: da

In piena emergenza Coronavirus, con la Lombardia in ginocchio, il Sistema sanitario italiano a rischio collasso per le terapie intensive e la possibilità di nuove e più forti misure restrittive, un’azienda italiana vende mezzo milione di mascherine agli Usa.

Il caso Copan

È quanto accaduto a un’azienda di Brescia, che ha venduto mezzo milione di kit per il Covid-19 agli Stati Uniti, addirittura attraverso l’intervento della Guardia nazionale americana. La conferma è arrivata dal portavoce del Pentagono, Jonathan Hoffman. Un cargo C-17 d’emergenza della Guardia nazionale americana ha portato negli Usa, all’aeroporto di Memphis, il carico partito da Aviano.

L’azienda fornitrice è la Copan Diagnostics di Brescia, che da sempre produce tamponi. Considerata un’eccellenza nel settore e balzata agli onori della cronaca in queste settimane, la Copan ha aumentato la produzione negli ultimi mesi proprio a causa dell’emergenza Coronavirus, arrivando a realizzare 5 milioni di pezzi al mese.

I tamponi vengono acquistati dalla Regione Lombardia ma anche da governi stranieri, tra cui la stessa Cina, il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Proprio negli Usa, in California, c’è un’altra sede dell’azienda.

Il carico da Brescia agli Usa su cargo militare

Il carico è poi stato rapidamente trasferito su un aereo commerciale e distribuito in tutti gli Stati Uniti, in modo da affrontare l’emergenza resa ancora più grave dall’assenza di kit per testare i pazienti. Una foto dell’aereo è persino finita su Instagram. Si vede chiaramente il C-17 con il carico di scatole di tamponi. La vicenda ha immediatamente scatenato reazioni avverse. In molti, giornali, analisti e gente comune, hanno gridato allo scandalo.

La missione americana era cominciata lunedì pomeriggio dalla base militare di Aviano (Pordenone) e si è conclusa nella notte tra ieri e oggi a Memphis. Altre operazioni come questa sarebbero attese nei prossimi giorni. “Ci sono molte parti da testare – ha aggiunto il generale di brigata dell’areonautica, Paul Friedrichs –. I tamponi verranno usati per raccogliere i campioni dall’individuo sottoposto al test, il liquido finisce dentro il tampone, che è ciò che abbiamo importato dall’Italia”.

Il vero problema dell’Italia

L’azienda è intervenuta immediatamente precisando di aver fornito in Italia “un milione e 100mila kit di prelievo dall’inizio della crisi” e spiegando che si è dovuto utilizzare un volo militare perché era l’unico disponibile. In Italia, poi, non mancherebbero i test, cioè i kit per il tampone, ma la capacità di analizzarli: “Se nel Paese i test effettuati risultano di meno è perché le forniture sono in quantità superiore alle capacità di svolgere gli esami nei laboratori italiani”, ha dichiarato al Corriere della Sera Lorenzo Fumagalli della Copan.

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa di risposta di Copan, che fa riferimento all’articolo uscito su La Repubblica: