Svolta Reddito di cittadinanza: sì all’acquisto di vino e vestiti

editato in: da

In arrivo dal governo un provvedimento che allarga il paniere dei beni acquistabili tramite la card del Reddito di cittadinanza: sarà possibile dunque acquistare beni inizialmente non previsti come smartphone, vino, abbigliamento, mobili, elettrodomestici. E sarà possibile anche pagare il conto al ristorante.

La sottosegretaria all’Economia Laura Castelli, tra le principali sostenitrici dell’operazione studiata dai pentastellati, e poi il leader M5S Luigi Di Maio, si erano spesi per escludere che il denaro ottenuto dai titolari delle card venisse consumato in modo improprio o “immorale”. Sì dunque a beni di prima necessità e quotidiani, come farmaci, alimenti o bollette per utenze o rate di mutuo, no a gioco d’azzardo, superalcolici o gioielli, ad acquisti online.

Ora, oltre il gioco d’azzardo, superalcolici, gioielli continuerebbero a essere esclusi gli accessori di lusso, collane, bracciali, beni antiquari, prodotti finanziari, abbonamenti a servizi streaming come Netflix o Spotify . Viceversa, si potranno acquistare per esempio frigoriferi, televisori, lavastoviglie o divani e poltrone.

A far cambiare idea ai Cinque Stelle, si legge sul sito online del Corriere della Sera, anche e soprattutto le pressioni dei venditori associati e le lamentele dei titolari delle card, delusi dai troppi paletti posti per utilizzare il denaro. Uno dei motivi per cui nelle ultime settimane si è registrata la richiesta, da parte di persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, di rinunciare al diritto.