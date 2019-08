Superenalotto, vinti 209 milioni di euro a Lodi: è record

editato in: da

Oggi, martedì 13 agosto 2019, a Lodi è stato vinto il jackpot dei record al Superenalotto.

La combinazione vincente ha permesso al giocatore fortunato di oggi – o giocatori – di portare a casa ben 209milioni di euro. Quello di oggi è il sei dei record, perché si tratta di una delle vincite più alte di sempre. L’ultima volta che si parlò di montepremi record la vincita arrivò a 177,7 milioni di euro.

Era da ben un anno che la combinazione della sestina vincente al Superenalotto non veniva azzeccata. L’anno scorso, il 23 giugno 2018, vennero vinti 51,3 milioni di euro. Allora a dividersi il montepremi furono 45 giocatori, poiché la schedina vincente venne giocata attraverso un sistema. Ad indovinare la combinazione vincente di Lodi, invece, è stato questa volta il terminale di Quick Pick, un sistema che crea casualmente la schedina. I numeri, quindi, sono stati giocati “a caso” e la fortuna, poi, ha fatto tutto il resto.

L’estrazione del Superenalotto di oggi, inoltre, ha premiato altri giocatori. Sono stati realizzati infatti anche cinque 5 da da 63.109,30 euro. Cifre importanti che, sicuramente, cambieranno la vita dei fortunati vincitori.

Le probabilità di vincere al Superenalotto, per ogni combinazione vincente, nello specifico, sono:

una su 622.614.630 per la sestina vincente ;

; una su 103.769.105 per i cinque numeri vincenti + numero Jolly ;

; una su 1.250.230 per i cinque numeri vincenti ;

; una su 11.907 per i quattro numeri vincenti.

Contro ogni statistica che scongiura la vittoria “facile”, quindi, la sorte ha sorriso a più persone in questo caldo martedì di mezza estate.

Un mese fortunato quello di agosto 2019. Proprio la scorsa settimana, per esempio, giovedì 8 agosto 2019, il Million Day ha premiato il 70° milionario, arrivato puntualissimo da Lecce. Sempre lo stesso giorno, inoltre, è arrivato anche il 71° milionario di Lottomatica, un fortunato giocatore online.

Per incassare le vincite del Superenalotto, comunque, si hanno solitamente 90 giorni di tempo a partire dalla pubblicazione del bollettino ufficiale del concorso. Prima di richiedere la vincita è necessario presentare la ricevuta di gioco presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A. a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma, presso la sede di Viale Sacco e Vanzetti, 89. Il pagamento della vincita avverrà entro una mese dalla consegna della schedina vincente.