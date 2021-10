Superbonus 80%, credito d’imposta per alberghi e fiere: le regole

Oltre al credito d'imposta e ai contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive, nel pacchetto turismo è stato inserito anche il tax credit per le agenzie di viaggio. Vediamo insieme le novità e le regole.

È in arrivo il superbonus 80% per gli alberghi, gli hotel e le strutture ricettive che effettuano interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili. Si tratta di una delle misure destinate al settore turismo per cui sono stati destinati 2,4 miliardi nel nuovo decreto legge Recovery approvato in Consiglio dei ministri.

Superbonus 80% per gli alberghi e le strutture ricettive

Il decreto per l’attuazione del PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021, destina 500 milioni di euro per il credito di imposta e i contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. Le risorse sono così distribuite:

100 milioni per il 2022;

180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

40 per il 2025.

Il credito d'imposta dell’80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile a terzi.

Destinatari della misura sono: gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Il superbonus potrà andare a finanziarie gli investimenti e gli interventi avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore purché sia certificabile l'inizio lavori dopo il 1° febbraio 2020.

Superbonus 80%, come funziona

Sono due gli strumenti individuati dal decreto:

un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture;

delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture; un contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal suddetto credito di imposta, incrementabile per ulteriori specifici obiettivi.

In particolare, il contributo a fondo perduto può essere aumentato:

fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società sia composta da donne e/o da giovani tra i 18 anni e 35 anni;

fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nelle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi saranno definite con un bando del Ministro dei Turismo.

Superbonus 80% e contributo a fondo perduto, le spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle per:

incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;

eliminazione delle barriere architettoniche;

manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

realizzazione di piscine termali e relative attrezzature e apparecchiature;

digitalizzazione.

Tra le spese ammissibili ci sono quelle per la progettazione. Il progetto deve però rispettare i principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, recepita in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009.

Tax credit agenzie di viaggi

Si prevede inoltre un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti da tour operator e agenzie di viaggi per la digitalizzazione dei servizi (nel limite di 25mila euro di spesa) dai portali web all'automazione per prenotazioni e vendita di alloggi e pernottamenti. Anche in questo caso si punta a migliorare i servizi di 3.500 imprese di settore tra il 2022 e il 2025.