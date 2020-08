Superbonus 110%, detrazione anche per lavori di domotica

editato in: da

Installazione di dispositivi e sistemi di “building automation” cioè di gestione automatizzata degli impianti dentro casa: tra il lavori previsti nel Superbonus 110% c’è anche la domotica, vale a dire il campo di tutti quei dispositivi tecnologici che integrati tra di loro permettono l’evoluzione digitalizzata della vita dentro casa.

Superbonus 110% anche per lavori di domotica: i requisiti per la detrazione

Lo prevede l’art. 2, punto f) del decreto “requisiti tecnici per la fruizione dell’agevolazione del Superbonus 110%” messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico insieme con il ministero dell’Economia e dellle Infrastrutture e trasporti.

All’interno delle agevolazioni fiscali previste dalla legge di conversione del decreto Rilancio, che ha introdotto l’aliquota di detrazione del 110% per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, sono infatti previsti gli interventi e i dispositivi da installare all’interno delle abitazione che rientrano nell’ambito della “building automation”.

Dal riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria, alla climatizzazione estiva, attraverso il loro controllo da remoto su canali multimediali, sono svariate le applicazioni della domotica soprattutto in ottica di sostenibilità energetico e risparmio delle emissioni.

Per essere considerati interventi nel campo della “building automation”, l’istallazione della rete di dispositivi automatizzata dovrà rispettare i seguenti criteri sul piano tecnico:

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Superbonus 110% anche per lavori di domotica: i documenti richiesti

L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che fa a capo al ministero dello Sviluppo, avrà poi il compito di effettuare controlli a campione sul rispetto del requisiti per accedere alla detrazione fiscale. Saranno infatti professionisti abilitati tramite l’ente a verificare casa per casa le condizioni di ammissibilità all’agevolazione tramite procedure e modalità standardizzate sui dati delle prestazioni energetiche.

Verrà richiesto eventualmente ai beneficiari di presentare tutta la documentazione utile e per questo viene raccomandato di conservare, come per tutte gli interventi previsti dal provvedimento, le schede di tipo tecnico e le carte di tipo amministrativo: come ad esempio dalla delibera condominiale di approvazione di esecuzione dei lavori per interventi sulle parti comuni, alle fatture delle spese sostenute e ricevute dei bonifici.

Le spese ammissibili nella richiesta dell’incentivo comprendono: