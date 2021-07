Super cashback, come funziona e quando arriva la classifica dei vincitori

editato in: da

Sale l’attesa per la classifica del super cashback, dopo la sospensione del cashback di Stato a decorrere dal 1° luglio 2021 come previsto dal decreto del 30 giugno 2021.

Ricordiamo che il premio speciale di 1.500 euro del super cashback viene concesso ai primi 100 mila partecipanti che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento).

Quando arriva la classifica finale del primo periodo del super cashback e che cosa succede in caso di parità nel numero di transazioni?

Super cashback, quando arriva la classifica finale

ILa classifica finale del super cashback è attesa per il 10 luglio 2021: tutti gli utenti che hanno aderito al programma possono consultare la classifica completa sull’app IO. Sarà una notifica di PagoPa inviata direttamente sull’app a rendere nota la pubblicazione ai 7,9 milioni di utenti che hanno effettuato transazioni valide da gennaio a giugno: tuttavia, solo i primi 100mila con il maggior numero di operazioni effettuate potranno ottenere il rimborso speciale fisso da 1.500 euro.

Attualmente, inoltre, per rientrare tra le prime 100 mila posizioni è necessario aver eseguito almeno 787 operazioni nell’arco dei sei mesi che vanno dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Super cashback, cosa succede ai pari merito in classifica

Per ottenere il super cashback avrà priorità chi per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, abbia totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria.

Come specificato sul sito ufficiale dell’app IO, ad esempio, l’aderente n. 99.999 ha effettuato 123 transazioni valide ai fini del cashback. Un aderente, che compie 122 transazioni, si posizionerebbe a pari merito con altri aderenti che hanno effettuato 122 transazioni. Sarà quindi il primo di questi che, in ordine di tempo, ha effettuato la 122esima transazione ad entrare in graduatoria alla posizione 100mila e ad avere diritto a ricevere il super cashback.

Super cashback, quando verrà pagato il premio

Saranno necessari cinque mesi dalla fine del primo semestre, invece dei due previsti inizialmente. Il decreto legge 99 del 30 giugno ha spostato la data da fine agosto al 30 novembre.

Come specifica il decreto legge:

I rimborsi speciali relativi al primo e all’ultimo periodo (quindi quello che va da gennaio 2021 a giugno 2021 e quello che va da gennaio 2022 a giugno 2022) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.

I 1.500 euro verranno accreditati direttamente sul conto corrente, purché questo sia stato già indicato nella sezione portafoglio dell’app Io, entro la data di scadenza del semestre (30 giugno), anche in caso di eventuali modifiche.