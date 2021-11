Super cashback, arriva il rimborso di 1.500 euro: come sapere chi ha vinto

Stanno per arrivare i rimborsi per chi ha partecipato al cashback di Stato, che come sappiamo non tornerà nel 2022: il Consiglio dei Ministri ha scelto di destinare le risorse su altre voci di spesa.

Anche se il governo Draghi ha posto uno stop alla misura, per quest’anno restano da rimborsare alcuni premi, in particolare il super premio da 1.500 euro per i primi 100mila italiani che hanno totalizzato il maggior numero di pagamenti elettronici tra gennaio e giugno 2021.

Super cashback, quando arrivano i premi

Ricordiamo che in aggiunta al rimborso “classico” del 10% per chi ha partecipato al programma cashback, i primi 100mila aderenti che nei primi sei mesi del 2021 hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronico hanno diritto a un rimborso speciale di tipo forfettario, il cosiddetto super cashback. Il premio ha un valore di 1.500 euro e chi ne ha diritto si vedrà accreditato l’importo entro la fine di novembre.

Il bonifico dunque arriverà sul conto corrente dei vincitori entro il 30 novembre, come previsto dal regolamento.

I rimborsi speciali relativi al primo periodo (quindi quello che va da gennaio 2021 a giugno 2021) sono erogati entro il 30 novembre 2021, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.

Super cashback, come sapere se siete tra i vincitori

Va ricordato che si ha diritto al super cashback se si rientra nei primi 100mila cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. Sono validi gli stessi acquisti del cashback e conta il numero di transazioni, non gli importi spesi.

È possibile vedere la propria posizione in classifica nell’app IO: la graduatoria si basa sul numero complessivo di transazioni effettuate con i metodi di pagamento elettronico attivati ai fini del cashback. Se più persone si collocano a pari merito in classifica, avrà priorità chi per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, abbia totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria.

Alcuni utenti stanno ricevendo in questi giorni i messaggi di notifica della vincita nell’app IO inviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

Complimenti, sei tra i 100mila partecipanti in testa alla classifica del Super Cashback e hai diritto a un rimborso di 1500 Euro! L’importo ti sarà accreditato entro il 30 novembre 2021, come previsto dal regolamento. Riceverai un messaggio quando sarà effettuato il bonifico sull’IBAN che hai già comunicato. Grazie per aver partecipato.

A rientrare tra i dei vincitori sono tutti coloro che hanno realizzato almeno 787 transazioni valide nel semestre di riferimento.