Stipendio Sarri: quanto guadagnerà il nuovo allenatore della Juventus

Accordo raggiunto tra Maurizio Sarri e la Juventus. Dopo giorni di anticipazioni e rumors è arrivata la notizia ufficiale che l’ormai ex allenatore del Chelsea la prossima stagione siederà sulla panchina del club bianconero. Il suo ritorno in Italia sarà vantaggioso anche per quanto riguarda lo stipendio annuo che percepirà.

Certo, niente a che vedere con le cifre che erano girate per Pep Guardiola: dopo l’addio di Massimiliano Allegri l’allenatore catalano del Manchester City sembrava essere il più quotato per diventare il nuovo ct bianconero, e per il suo ingaggio si parlava addirittura di 24 milioni di euro netti all’anno.

Oggi l’ufficializzazione di Sarri ha chiuso in modo definitivo la telenovela di Guardiola alla Juve (con buona pace di molti tifosi juventini che speravano nell’arrivo del tecnico catalano a Torino). Con la notizia del nuovo ct si sono rincorse anche le indiscrezioni relative al suo stipendio: Maurizio Sarri guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione più bonus (uno fra tutti, la vittoria in Champions League). La cifra è decisamente più alta di quella che percepiva a Napoli, ma più bassa dello stipendio del suo predecessore Massimiliano Allegri, che nell’ultimo anno da ct bianconero ha incassato 7,5 milioni.

Lo stipendio di Sarri è comunque significativo, se consideriamo che in questa stagione, oltre ad Allegri che è stato l’allenatore più pagato, solo il ct del Napoli Carlo Ancelotti ha preso più di 6 milioni di euro (6,5 milioni). Gli altri, a partire dall’ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti (4,5 milioni), hanno guadagnato tutti cifre inferiori.

L’importo annuo che percepirà il nuovo allenatore della Juve è superiore anche allo stipendio che guadagna l’attuale ct della Nazionale italiana. Poco più di un anno fa era uscita la notizia che Roberto Mancini, con 2 milioni di euro annui, è l’allenatore più pagato della Nazionale (ad eccezione di Conte). Gli stipendi di un tecnico della Nazionale, infatti, solitamente girano intorno al milione e mezzo.

Il Chelsea non ha lasciato gratis il suo allenatore: la Juve verserà ai blues un indennizzo fra i 2 e i 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni è attesa la presentazione ufficiale del nuovo ct della Juventus.