Spread, Italia peggio della Grecia: titoli di Stato più rischiosi

“Italia più rischiosa della Grecia” e quindi il paese più rischioso della zona euro. E’ quanto rivela il ‘Financial Times’ che in un articolo evidenzia come i rendimenti dei bond greci sono scesi sotto quelli dell’Italia per la prima volta dal 2008.

Il rendimento dei bond a 10 anni della Grecia giovedì è stato pari all’1,10% mentre il rendimento di titoli equivalenti italiani è salito all’1,16%.

“I rendimenti di entrambi i paesi, che hanno avuto un picco durante la crisi del debito in euro, rimangono molto bassi per gli standard storici, ma la riabilitazione del mercato obbligazionario della Grecia è stata la più spettacolare”, sottolinea il quotidiano britannico.

L’economia italiana, osserva il Ft, “rimane impantanata in una crescita lenta. Sebbene S&P valuti che il debito ​​italiano offre migliore garanzie rispetto a quello greco, l’Italia ha un outlook negativo”.

In collaborazione con Adnkronos