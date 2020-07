Mutui, sostegno da 750 euro per le famiglie campane in difficoltà: come fare domanda

editato in: da

Non solo la sospensione delle rate, così come previsto dal Decreto “Cura Italia”. Le famiglie campane in difficoltà a causa del Coronavirus e con un mutuo da pagare possono accedere a un sostegno di 750 euro una tantum per saldare una o più rate del piano di ammortamento sottoscritto con l’istituto bancario.

La graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sarà pubblicata a inizio settembre, ma la procedura per richiedere il sostegno mutuo prima casa della Regione Campania sarà possibile predisporre la domanda già a partire dal prossimo 28 luglio. Vediamo, dunque, quali sono i requisiti da rispettare per poter accedere al contributo, le scadenze da rispettare e la documentazione che è necessario allegare alla propria domanda.

Bando di sostegno mutuo prima casa: i requisiti

Come accennato, il contributo finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 76 del 22 luglio 2020 ha un valore di 750 euro ed è rivolto ai residenti a quei nuclei familiari che, causa Covid-19, hanno visto contrarre il proprio reddito. In particolare, per poter presentare domanda è necessario rispettare i seguenti requisiti:

essere titolare di un mutuo prima casa di importo non superiore ad € 150.000,00 in ammortamento da almeno sei mesi e con un numero residuo di rate da pagare il cui importo complessivo non è inferiore ad € 5.000,00;

Aver già pagato, per il mutuo prima casa, un numero di rate il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00;3. Essere residente nell’immobile acquistato con il mutuo prima casa;

Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio situato sul territorio regionale.

Possedere un ISEE 2020 pari o inferiore ad € 30.000,00;

Per i soggetti che esercitano attività di impresa arte o professione, almeno un componente del nucleo familiare deve aver subito per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi di marzo e aprile 2019;

Per i lavoratori dipendenti, almeno un componente del nucleo familiare deve aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi di marzo e aprile 2019;

Il contributo può essere chiesto da un solo componente il nucleo familiare; il contributo è compatibile con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, e la presentazione delle domande sarà effettuata esclusivamente mediante apposita piattaforma telematica regionale

Bando sostegno mutuo Regione Campania: tempistiche e modalità

Come detto, i nuclei familiari che rispettano i requisiti precedenti possono presentare domanda a partire dal prossimo 28 luglio. La piattaforma predisposta dalla regione, infatti, è aperta già dal 23 luglio ed è già possibile registrarsi.

Il 31 agosto, invece, ci sarà il click day per l’invio della domanda: trattandosi di una procedura a sportello fino a esaurimento fondi (la dotazione è di 5 milioni di euro, per un totale di 6.667 domande), chi arriva per primo avrà maggiori possibilità di vedersi concedere il bonus mutuo.

Il 7 settembre verrà resa nota la graduatoria dei beneficiari del sostegno che, entro il 17 settembre, dovranno accedere alla piattaforma e caricare i seguenti documenti: