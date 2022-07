Le carte di credito sono strumenti di pagamento associati a un conto corrente (quindi non esistono carte di credito senza conto corrente).

Sono carte di pagamento molto sicure per effettuare acquisti online, meno convenienti per i prelievi (sono in genere previste delle commissioni) e indispensabili in alcuni casi, come per esempio per il noleggio auto durante una vacanza estiva.

Una domanda che in molti si sono chiesti è la seguente: è possibile ottenere una carta di credito in 24 ore, quindi in un solo giorno? Analizziamo meglio la procedura che porta all’emissione di una carta di credito e come stanno effettivamente le cose.

Scopri le migliori offerte di carte di credito disponibili online

Si può avere una carta di credito in 24 ore?

Avere una carta di credito senza controlli, senza reddito o addirittura senza busta paga non è possibile e il motivo si lega alle peculiarità di questo strumento di pagamento, dotato di un elemento aggiuntivo rispetto ad altre carte, che prende il nome di fido.

Si tratta di una somma di denaro associata alla carta, la quale viene messa a disposizione dalla banca, che permette di pagare anche per importi che al momento della transazione non si hanno sul conto e che dovranno essere restituiti in un momento successivo.

Per questo motivo, la banca chiede al proprio correntista, prima di procedere con il rilascio della carta di credito, delle garanzie di tipo reddituale, che possono essere rappresentata dalla ricezione di un importo periodico (lo stipendio o la pensione), oppure da una giacenza che raggiunga un determinato importo.

In base al fido della carta di credito, aumenterà anche il costo del canone mensile da pagare. Ci saranno dunque carte con fido di 3.000 euro o fido fino a 5.000 euro, così come carte con fido (e dunque costo del canone) molto più alto.

Alla luce di quanto detto e considerato che per avere una carta di credito si dovrà prima aprire un conto corrente e, solo dopo, richiedere la carta con i relativi controlli da parte della banca, avere una carta di credito in un solo giorno è poco probabile.

Ci sono tuttavia diversi casi in cui è possibile ottenere una carta di credito velocemente, giusto il tempo di riceverla fisicamente presso il proprio domicilio: si tratta dei conti correnti online. Vediamo qualche soluzione interessante da prendere in considerazione.

Confronta le migliori carte di credito del momento

Conti correnti online carta carta di credito

I conti correnti online, soluzioni che in genere non prevedono il pagamento del canone oppure danno la possibilità di poterlo azzerare, permettono di richiedere una carta di credito associata al conto con maggiore velocità e facilità.

Tra i conti correnti con carta di credito che si possono sottoscrivere direttamente online c’è Widiba, un conto totalmente digitale, con canone gratuito per i primi 12 mesi e carta di debito gratuita inclusa.

Con Widiba, sarà possibile scegliere tra diverse carte di credito, con le quali pagare in modalità contactless e con la possibilità di poter scegliere tra il circuito Visa e quello MasterCard.

In particolare, sono disponibili:

Widiba Carta Classic , la quale prevede un canone annuo di 20 euro e un fido di 1.500 euro;

Widiba Carta Gold, che ha invece un costo annuo di 50 euro e prevede un fido di 3.000 euro.

Per ottenere queste carte, si dovrà rispettare una delle seguenti condizioni reddituali:

avere un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro; ricevere un accredito mensile costante sul conto di 800 euro.

Attiva un conto corrente online con carta di credito

Un’altra soluzione che è possibile sottoscrivere e che include la carta di credito è il conto corrente online Illimity, banca 100% digitale che permette di attivare un conto corrente zero spese per sempre, con carta di debito internazionale inclusa.

La carta di credito che si può associare al conto Illimity è gratuita per i correntisti che hanno scelto di sottoscrivere il conto Plus, mentre per chi ha un Conto Smart avrà un costo pari a 20 euro all’anno.

Si tratta di una carta sicura, con un fido che parte da 1.500 euro, ma che può eventualmente essere modificato, ovvero aumentato, la quale potrà essere personalizzata anche dal punto di vista estetico, scegliendo tra vari colori disponibili.

La carta di credito proposta da Illimity Bank è dotata dei seguenti servizi:

sistema 3D Secure, che offre una protezione aggiuntiva sui pagamenti online;

sistema di SMS Alert, per essere costantemente aggiornati su tutte le movimentazioni della carta;

sospensione della carta;

gestione canali e aree geografiche di pagamento;

visualizzazione del PIN da app;

pagamenti tramiti i wallet di Google Pay e Apple Pay.