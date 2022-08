Si può attivare una carta prepagata senza conto corrente?

Fonte: 123rf

Una carta prepagata è una particolare carta di pagamento che permette di effettuare acquisti, in totale sicurezza, sia online sia presso un negozio fisico. Qual è la sua particolarità rispetto ad altre carte, quali la carta di credito e la carta di debito?

Come si può dedurre dal nome, una carta prepagata è una carta di tipo ricaricabile, non collegata a un conto corrente. Per utilizzarla è dunque necessario mettere sulla carta – tramite le modalità di ricarica possibili a seconda dei casi – l’importo del quale si necessita per poter completare un pagamento.

Rispondendo alla domanda iniziale, dunque, la risposta è sì, è possibile avere una carta prepagata senza conto corrente, cosa che invece non si può fare con una carta di credito o una carta di debito. Questa peculiarità della carta prepagata è il motivo per il quale può essere utilizzata anche da un soggetto minorenne.

Supponiamo, per esempio, che un genitore voglia mandare il proprio figlio in vacanza e voglia evitare di dargli troppi contanti: l’utilizzo di una prepagata può essere un ottimo modo per iniziare la sua educazione finanziaria e, allo stesso tempo, controllare tutte le sue spese.

Come trovare una carta prepagata senza conto corrente

Grazie a Internet e a una modalità di ricerca diversa rispetto al tradizionale giro di telefonate per scovare la migliore offerta, è possibile trovare in poco tempo la carta prepagata senza conto corrente che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Come è possibile? Attraverso l’utilizzo di un comparatore di carte – come quello messo a disposizione da SOStariffe.it – attraverso il quale si possono valutare, in pochi minuti e con sforzo pari a zero, le migliori offerte disponibili oggi.

Nel farlo, è bene sapere che le carte ricaricabili possono essere con o senza IBAN. Nel caso delle carte prepagate con IBAN (note anche come carte conto), si avranno a propria disposizione alcune delle operazioni tipiche di un conto corrente, come per esempio la possibilità di fare e ricevere bonifici.

Un ulteriore elemento da considerare nella scelta di una carta di tipo prepagato sono i costi: oltre a quello di emissione e al costo di mantenimento – che spesso sono assenti – ci sono anche da considerare gli eventuali costi di ricarica (a questo proposito, è possibile che alcune modalità di ricarica siano a pagamento e che altre siano invece gratuite).

Migliori carte prepagate senza conto corrente

Alla luce di quanto detto fin qui, valutiamo alcune delle soluzioni disponibili oggi e che potranno essere richieste, direttamente online, senza la necessità di dover sottoscrivere un conto corrente.

Una delle banche con le quali è possibile richiedere facilmente una carta prepagata senza conto corrente è UniCredit: tra le sue proposte, ricordiamo la carta prepagata con IBAN chiamata Genius Card.

Si tratta di una carta nominativa ricaricabile che potrà essere utilizzata nei negozi di tutto il mondo e per fare acquisti online: ha un costo di emissione pari a 5 euro e prevede un canone mensile di 2 euro (anche se chi ha meno di 30 anni avrà diritto al canone gratuito fino a quando non supererà tale soglia).

La carta potrà essere controllata dall’applicazione mobile dedicata, oppure da desktop: si potranno verificare i movimenti in qualsiasi momento e la si potrà anche bloccare in modo immediato in caso di furto o smarrimento.

Questa carta si caratterizza per la sua:

sicurezza , grazie alla presenza dei dispositivi UniCreditPass e Mobile token;

praticità , per il fatto di poter essere utilizzata per effettuare diverse tipologie di pagamenti e operazioni bancarie;

comodità, nella gestione dei pagamenti online e di quelli presso i negozi fisici, non solo in Italia ma anche all’estero.

Su questa carta è anche possibile accreditare lo stipendio, si possono effettuare ricariche telefoniche dall’app e prelevare presso gli ATM di altre banche con una commissione compresa tra 0 e 2 euro.

Una soluzione differente da considerare è la carta Tinaba, la quale si riceverà gratuitamente presso la propria abitazione dopo aver effettuato la registrazione a Tinaba (di Banca Profilo) tramite app.

Si avrà così a disposizione una carta prepagata con le seguenti caratteristiche:

appartenente al Circuito MasterCard;

zero costi di gestione e possibilità di essere gestita direttamente dall’app Tinaba;

assenza di commissioni nascoste;

pagamenti tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

primi 24 prelievi gratuiti in Italia;

ricaricabile gratuitamente;

cashback del 10% su tutti i tuoi acquisti;

possibilità di effettuare pagamenti istantanei a costo zero agli altri utenti che hanno Tinaba (solitamente, invece, i bonifici istantanei prevedono commissioni elevate).