Scuola, quanto costa la cultura: come ogni anno arriva la stangata per i genitori

Nella classifica degli aumenti, il primo posto spetta agli astucci e diari legati ai beniamini dei cartoni animati.



Basti pensare che uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 428,80 € (il -0,1% rispetto allo scorso anno). A tali spese vanno aggiunti +526,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 954,80€.Un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 651,60 € (il -5,4% rispetto allo scorso anno) +522,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.177,60 €.

CORSI DI RECUPERO FANTASMA – Importi che risultano proibitivi per molte famiglie che hanno dovuto sostenere anche altre spese. Se, infatti, gli studenti più virtuosi hanno festeggiato la chiusura dell’anno scolastico con una bella promozione, discorso diverso per i rimandati, alle prese con i debiti da recuperare, assolutamente prima che inizi la scuola.

E non solo pochi: uno studente su quattro ha passato l’estate alle prese con i vecchi esami di riparazione. Ma per quattro ragazzi su cinque la scuola non ha attivato i corsi necessari per il recupero. La soluzione? Le ripetizioni private, con l’inevitabile salasso per le famiglie.