Scopri come evitare sprechi di energia elettrica in casa

Fonte: 123rf.com

Risparmiare sulla bolletta della luce è possibile: consumando in modo consapevole e monitorando i consumi di elettrodomestici e altre apparecchiature presenti in casa si possono tagliare i costi in modo percepibile.

Quando questa attenzione ai consumi si somma a un’attenta scelta delle tariffe elettriche proposte dai fornitori presenti nel mercato libero si può ottenere un risparmio consistente. Ma cosa si può fare concretamente per evitare gli sprechi e ridurre le inefficienze?

Come riuscire a ridurre i costi delle bollette

Saper leggere la bolletta è un ottimo punto di partenza per capire se ci sono sprechi e se ci sono margini per ridurre i consumi e di conseguenza le spese per l’energia elettrica. Leggere la bolletta non vuol dire limitarsi a guardare l’importo da pagare e la scadenza, ma controllare i consumi e capire se si sta spendendo troppo.

Confrontare i propri consumi annui con quelli medi di un nucleo familiare simile (con lo stesso numero di componenti e con gli stessi elettrodomestici presenti in casa) è un primo parametro da considerare. Uno scostamento netto rispetto a questo valore è un indizio che c’è qualcosa su cui si può intervenire.

Anche verificare i costi applicati dal proprio fornitore di energia aiuta a capire se si può risparmiare. Chi ha una tariffa di tipo monorario ma sta in casa e usa gli elettrodomestici quasi esclusivamente la sera e durante il fine settimana può ottimizzare i costi passando a una tariffa bioraria. Ancora, chi è nel mercato tutelato dell’energia elettrica potrebbe decidere di attivare un’offerta più conveniente scegliendo uno dei fornitori che operano nel mercato libero.

Usare un comparatore è di grande aiuto in casi come questi: inserendo alcuni dati sul proprio nucleo familiare è possibile ottenere una selezione delle migliori tariffe dell’energia elettriche attivabili.

Le buone abitudini da adottare per evitare gli sprechi di energia

Dopo aver verificato la convenienza della propria offerta e aver controllato che non ci sono consumi anomali si può passare a monitorare i propri consumi per ridurre gli sprechi e provare a risparmiare usando le apparecchiature elettriche con intelligenza.

Se in casa sono ancora presenti delle lampadine a incandescenza, sostituendole con delle lampade a LED è possibile risparmiare un buon quantitativo di energia. Anche sostituire i vecchi elettrodomestici con dei nuovi prodotti che appartengono a una classe di efficienza energetica elevata può migliorare i propri consumi.

Prestare attenzione alla classe di efficienza energetica può far risparmiare moltissimo: basti pensare che un elettrodomestico di classe A+++ consuma circa il 60% di energia elettrica in meno rispetto a un elettrodomestico di classe A. Se in casa ci sono lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie, frigoriferi o congelatori datati può essere una buona idea sostituirli.

Per evitare sprechi di energia è utile anche usare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e sfruttare i programmi a basso consumo. Anche sbrinare con regolarità il frigorifero e il congelatore aiuta a ridurre gli sprechi di energia e i consumi inutili.

Infine, tenere accese le luci solo quando è necessario e non lasciare gli apparecchi in standby sono altre buone abitudini capaci di far risparmiare.

La tecnologia al servizio del risparmio

Anche la tecnologia può essere d’aiuto per evitare gli sprechi di energia elettrica e ottimizzare le spese, ad esempio attraverso l’uso di app per tracciare i consumi o di dispositivi domotici che permettono di regolare l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici anche da remoto.

Le app per monitorare i consumi di energia consentono di tenere sotto controllo la lettura del contatore, controllare se ci sono picchi di consumo eccessivi e forniscono suggerimenti personalizzati basati sul proprio profilo.

Per verificare se ci sono anomalie o inefficienze si possono usare anche i misuratori di consumo elettrico. Si tratta di dispositivi che vengono collegati a uno specifico elettrodomestico e ne registrano il consumo.

Infine, le prese elettriche intelligenti collegate ad app per smartphone o ad assistenti virtuali permettono di controllare il funzionamento degli elettrodomestici anche a distanza. In questo modo si possono programmare gli elettrodomestici nelle ore in cui l’energia costa meno oppure spegnere le luci inutilizzate o ridurne l’intensità per non sprecare energia.