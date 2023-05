Sconto sui pedaggi autostradali, domande al via dal 5 giugno

Fonte: ANSA

Dal 5 giugno 2023 gli autotrasportatori in possesso dei requisiti potranno richiedere il bonus pedaggi autostradali, il contributo della riduzione dei costi dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2022.

Le istruzioni per chiedere il rimborso sono in Gazzetta Ufficiale: a inizio giugno prende il via la prima fase, quella di prenotazione della domanda. Dal 26 del mese al 21 luglio 2023 sarà possibile compilare, firmare e inviare il documento. Vediamo come funziona il bonus e come richiederlo.

Di cosa si tratta

Si tratta di un contributo per la riduzione dei pedaggi autostradali pagati per i passaggi effettuati nel corso del 2022. Ne possono beneficiare le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti.

I requisiti

I pedaggi si riferiscono ai transiti effettuati con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, appartenenti alla ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore oppure ad alimentazione alternativa o elettrica.

In relazione al sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, devono appartenere alle classi:

B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi

alle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

La riduzione spetta in modo proporzionale al valore delle fatture ricevute e relative esclusivamente ai pedaggi autostradali. Per poter beneficiare del rimborso, queste devono ammontare almeno a 200.000 euro nel 2022.

I beneficiari

Lo sconto sui pedaggi autostradali può essere richiesto:

dalle imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;

dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

da consorzi o società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sezione II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto e iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009;

da imprese oppure raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

da imprese oppure raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio.

Come fare domanda

Per poter beneficiare della riduzione dei pedaggi autostradali è necessario presentare la domanda esclusivamente attraverso il portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, nella sezione Pedaggi, previa registrazione.

Sono previste due fasi distinte: