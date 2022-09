Tutti gli sconti per i fuori sede che tornano per le elezioni

Fonte: ANSA sconti elezioni fuori sede

In Italia sono tantissimi i fuori sede che, lontani da casa per motivi di studio o lavoro, non potranno votare alle prossime elezioni. Domenica 25 settembre, in particolare, 5 milioni di votanti rischiano di non poter esercitare un loro diritto perché, in Italia, non c’è una legge che permetta loro di farlo in una città diversa da quella di residenza (qui la differenza con il domicilio).

Cosa fare, allora, in questi casi? Chi può, riuscendo a conciliare impegni professionali e personali, può tornare a casa, magari usufruendo degli sconti su biglietti aerei, treni, navi e bus che alcune aziende e compagnie stanno riconoscendo ai fuori sede in vista del voto.

E a proposito, qui gli ultimi sondaggi sui partiti in testa.

Sconto sui viaggi in treno per i fuori sede: i biglietti in offerta

Chi vuole e riesce a spostarsi in treno per raggiungere la propria residenza, per il periodo che va dal 16 settembre al 5 ottobre, ha la possibilità di usufruire di due sconti:

Trenitalia riconosce uno sconto del 70% sul prezzo base dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, mentre per regionali e interregionali lo sconto è del 60%;

riconosce uno sconto del 70% sul prezzo base dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, mentre per regionali e interregionali lo sconto è del 60%; Italo riconosce invece il 60% sul prezzo dei biglietti acquistati online.

Trenitalia per i residenti all’estero ha previsto la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera), mentre i residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in 2^ classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard.

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. Al rientro, inoltre, oltre al documento di identità sarà richiesta la tessera elettorale con il timbro del voto.

Offerte biglietti aerei e nave per i fuori sede: gli sconti per votare a settembre

In caso di viaggi in aereo, Ita Airways ha invece confermato uno sconto del 50% sul costo base del biglietto (escluse tasse e supplementi) per i voli nazionali, del 40% sulle tratte internazionali e del 25% invece su quelle intercontinentali. In questo caso l’offerta copere gli spostamenti nel periodo che va dal 22 al 28 settembre.

Grimaldi Lines, invece, riconosce una riduzione del 60% per i biglietti che riguardano le rotte Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari, Civitavecchia-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax. Lo sconto è valido per i viaggi dal 1° settembre al 27 settembre.

Anche in questi casi, oltre ai soliti documenti necessari per il viaggio, sarà richiesta la tessera elettorale con il timbro della sezione in cui si è andati a votare.

Viaggi in bus scontati per i fuori sede che rientrano a votare: l’offerta

Alle compagnie che riconoscono sconti ai fuori sede per ritornare a votare si aggiunge anche Flixbus, che con l’iniziativa #IoVoglioVotare, ha previsto il rimborso del costo del biglietto di andata sotto forma di voucher per tutti gli elettori e le elettrici che si recheranno nel proprio comune di residenza.

I viaggiatori potranno usufruire di questa agevolazione a partire da lunedì 19 e fino a domenica 25 settembre. In caso caso per ottenere il 100% del rimborso bisognerà inoltrare all’indirizzo email iovogliovotare@flixbus.it due foto del proprio documento elettorale (una della pagina che riporta le informazioni personali e l’altra della parte in cui vi è il timbro della votazione), oltre alla foto della propria carta d’identità o patente, e il biglietto della corsa effettuata. C’è tempo per inviare la richiesta, a partire dal 25 settembre, fino a sabato 15 ottobre 2022.

Il buono si può utilizzare in seguito per tutti i viaggi con Flixbus dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall’11 gennaio al 31 marzo 2023 (sono esclusi i periodi festivi legati alle festività natalizie).