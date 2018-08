Scommesse sportive a gonfie vele: spesi 490 milioni in agenzia nei primi 7 mesi dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) Sembra proprio che negli ultimi anni le scommesse sportive siano diventate uno degli hobby più amati nel mondo e anche in Italia dove aumenta a macchia d’olio il numero degli appassionati. Un trend in continua crescita, complice la crisi, che spinge sempre più persone a cercare vie alternative alla ricerca di liquidità, passando per la maggiore sponsorizzazione delle scommesse e la comodità dell’online fino alla crescente proposta del mercato.

E se il 2017 aveva fatto registrare numeri da record, va a gonfie vele anche il 2018: numeri alla mano, infatti, nei primi sette mesi dell’anno la raccolta delle scommesse sportive giocate in agenzia è stata di 2,5 miliardi di euro e di questi 2,02 miliardi sono tornati in vincita ai giocatori. La spesa effettiva degli italiani è stata quindi pari a 490,6 milioni di euro: lo dicono le elaborazioni Agimeg su dati dei Monopoli di Stato.

LA GEOGRAFIA DELLE SCOMMESSE – Napoli si conferma la provincia con la raccolta più alta (376,6 milioni di euro, per una spesa effettiva di 71,4 milioni di euro, a fronte di 1.263 agenzie). Nelle 804 sale attive su Roma e provincia invece sono stati raccolti 223,5 milioni di euro (oltre 184 milioni restituiti in vincita e una spesa effettiva di 39,2 milioni). Chiude il podio Milano con una raccolta di 139,6 milioni di euro e 26,3 milioni di spesa effettiva per i giocatori.

Nella top five delle città con la maggiore raccolta anche Salerno (95,5 milioni) e Bari (90,3). Tra gennaio e luglio, la raccolta media più elevata in rapporto ai punti vendita si è registrata a Prato, dove ognuna delle 44 agenzie ha totalizzato oltre 684 mila euro di base imponibile media, seguita da Bolzano con oltre 420 mila euro.