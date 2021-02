editato in: da

San Valentino è la festa degli innamorati, ma è anche l’occasione per diversi brand di lanciare offerte, sconti e promozioni esclusive. È il caso, soprattutto, delle compagnie telefoniche: ecco quali sono quelle lanciate da Vodafone, WindTre e Tim.

San Valentino: Vodafone, WindTre e Tim regalano giga illimitati e sconti su smartphone

San Valentino quest’anno cade di domenica, ma tra restrizioni dovute al coronavirus, zone rosse o semplicemente per lavoro non tutte le coppie possono passarlo insieme. Ed è proprio per quelle che sono costrette a stare lontano che le compagnie telefoniche hanno pensato a tantissime offerte per consentire ai partner di sentirsi più vicini.

Vodafone : in occasione del 14 febbraio offre giga illimitati a tutti i propri clienti. L’offerta vale per tutta la giornata e solo sul territorio nazionale: i giga che si attiveranno in automatico allo scoccare della mezzanotte del 14 febbraio e si disattiveranno a fine giornata. Oltre alle videochiamate si potranno utilizzare quindi per vedere film e serie tv. Questo anche grazie all’offerta parallela di Vodafone, che consente di attivare il servizio di streaming Infinity con i primi sei mesi gratis;

WindTre : offerta simile a quella pensata da Vodafone, ossia giga senza limiti validi solo in Italia che si attiveranno automaticamente alle 00:01 del giorno di San Valentino per poi disattivarsi alle 23:59. L'offerta è rivolta a tutti i clienti privati (si deve però avere del credito sulla Sim), anche a coloro che hanno terminato i dati del proprio piano. Unica eccezione: non vale però chi ha un'offerta solo internet;

Tim: soluzione diversa rispetto alle precedenti quella adottata da Tim, che per San Valentino 2021 ha deciso di scontare due smartphone. I telefoni a prezzo ribassato sono lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G e l'Oppo A53s. Il primo, che nella versione Tim offre 128 giga di memoria al posto dei canonici 64, è scontato di 70 euro: disponibile dunque a 229,90 euro invece che a 299,90 euro. L'Oppo A53s invece viene venduto a 149,90 euro invece di 199,90 euro. La promozione è già attiva e terminerà il 15 febbraio.

San Valentino: l’offerta di Iliad

Anche Iliad ha voluto lanciare un’offerta nel giorno di San Valentino, offrendo tre promozioni sia per nuove sim sia per portabilità da altri gestori.

La più economica parte da 6,99 euro al mese e gode di 40 Giga di internet, minuti e SMS illimitati. Con un euro in più è disponibile la Giga 50 con 50GB di dati, minuti e SMS sempre senza limiti.

Quella più recente offre invece 70 Giga di traffico internet in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. L’ultima tariffa, Iliad Voce, dispone solo di traffico voce illimitato: per 4,99€ mensili ci sono minuti e SMS illimitati verso tutti.