Saldi invernali 2018: le date regione per regione

Con la fine delle feste di Natale e il Capodanno, arrivano finalmente i saldi invernali 2018. L’appuntamento con gli sconti inizierà a partire dal 2 gennaio in Basilicata, in seguito sarà la volta della Valle d’Aosta e delle altre regioni. Offerte e occasioni anche online, in particolare su Amazon, dove sono previsti sconti del 50 per cento fino al 28 febbraio. Come ogni anno il Codacons ha diffuso i suoi consigli per fare buoni acquisti ed evitare problemi. Per prima cosa è importante conservare sempre lo scontrino, poiché i capi possono essere cambiati anche se sono in saldo. Nel caso in cui l’articolo acquistato sia terminato, il cliente ha diritto alla restituzione del denaro speso. Per denunciare un difetto infine si hanno a disposizione due mesi di tempo.

Le vendite devono essere di fine stagione e la merce non in saldo non deve essere un fondo di magazzino. L’associazione dei consumatori consiglia anche di cercare gli articoli che si desiderano prima dei saldi, segnando il prezzo per verificare la vera esistenza di uno sconto, e di fare una lista di ciò che si vuole comprare prima di iniziare a fare shopping. Inoltre è importante diffidare di tutti gli sconti superiori al 50 per cento, dietro i quali spesso si nasconde della merce che non è nuova. Infine i negozi sono tenuti ad esporre per ogni prodotto il vecchio prezzo, la percentuale dello sconto ed il nuovo prezzo.

Le date dei saldi invernali 2018 regione per regione:

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio