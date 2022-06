Saldi in arrivo: 5 carte con cui pagare

Fonte: 123rf

Come ogni anno, l’arrivo dell’estate è accompagnato anche dai saldi estivi, che per il 2022 inizieranno in tutta Italia sabato 2 luglio – fatta eccezione per la Sicilia, in cui avranno inizio il 1° luglio.

Gli italiani si stanno abituando sempre di più a pagare con le carte di pagamento elettronico, limitando l’utilizzo dei contanti: nelle prossime righe saranno presentate alcune carte che si possono sottoscrivere in vista dei saldi 2022 e quali sono i vantaggi che le caratterizzano.

1. Carte di pagamento Widiba

Widiba è un conto corrente online che permette di poter utilizzare una carta di debito associata al conto, una carta di tipo prepagato e di poter richiedere anche diverse tipologie di carta di credito, quali la carta Classic o quella Gold, disponibili su circuito VISA o MasterCard.

Le carte di pagamento Widiba permettono di pagare anche dal proprio smartphone, grazie all’associazione con Apple Pay e Google Pay, oltre che in modalità contactless per importi non superiori a 25 euro.

La carta di debito è a costo zero e si caratterizza per la gratuità dei prelievi di contante presso gli ATM di tutte le banche per importi superiori a 100 euro (per importi pari o inferiori, la commissione applicata sarà pari a 1 euro).

Le carte di credito hanno un costo e un plafond differente:

Widiba carta Classic ha un costo di 20 euro all’anno e plafond da 1.500 euro;

Widiba carta Gold costa 50 euro all’anno e permette di disporre di un plafond da 3.000 euro.

2. Carta prepagata Tinaba

Tinaba (di Banca Profilo) è un conto corrente online gratuito che include una carta prepagata appartenente al circuito MasterCard, che si potrà utilizzare anche dallo smartphone.

Tra i vantaggi di questa carta di tipo ricaricabile, che si potrà ricaricare direttamente dal conto Tinaba, ci sono:

l’assenza di costi di gestione o di commissioni nascoste;

la gratuità dei primi 24 prelievi in Italia allo sportello;

il cashback del 10% per un importo massimo fino a 10 euro, che saranno addebitati sul conto Tinaba entro 3 giorni da quando è stata effettuata la spesa.

I suoi vantaggi la rendono una carta perfetta sia per gli acquisti in negozio sia per quelli online: il cashback rappresenta senza dubbio un incentivo all’acquisto.

3. Blu American Express

Blu di American Express è una carta di credito che prevede il canone gratuito per il primo anno, mentre dal secondo anno si dovrà pagare un canone annuale di 35 euro. Anche questa carta prevede il cashback, pari all’1% degli acquisti su base annua. Il rimborso si riceverà direttamente sulla carta alla fine dell’anno.

Tra i vantaggi principali di Blu American Express, ci sono:

la possibilità di utilizzare la carta come una carta di credito a saldo o a rate (quindi come una carta revolving) sulla base delle proprie esigenze;

una linea di credito fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno;

gli sconti e i voucher di Amex Offers, disponibili alla sezione Offerte dal sito, o scaricando l’applicazione Amex.

4. Carta Verde American Express

La carta di credito verde di American Express è una carta di pagamento gratuita per il 1° anno, mentre dal secondo anno prevede un costo di 6,50 euro al mese. È una carta contrassegnata da altissimi livelli di sicurezza, ideale sia per gli acquisti fisici, in negozio, sia per quelli online.

Tra i suoi punti di forza, ci sono:

l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards® che permette di accumulare punti con i propri acq uisti in modo da scegliere tra le proposte del catalogo, oppure per ridurre il saldo del conto Carta con gli sconti Shop with Points;

l’assenza di un limite di spesa prefissato;

i pagamenti in modalità contactless e tramite Apple Pay.

5. Carta Oro American Express

La carta di credito Oro di American Express è gratuita per il primo anno, mentre dal secondo è previsto un canone mensile pari a 14 euro. Perché può essere ideale per la stagione dei saldi in arrivo nel 2022?

Oltre che la sicurezza e la praticità nei pagamenti, sia dal vivo, sia online, questa carta prevede dei vantaggi. Per esempio:

permette di vivere i migliori eventi a prezzi scontati con il programma my-events o accedi al circuito The Space Cinema con la Card 2×1;

include dei voucher viaggi di 50 euro da utilizzare tramite la sezione americanexpress.it/viaggi;

prevede World Travel Assist che, quando ci si trova all’estero, offre una copertura fino a 3.000 euro per spese mediche e legali di assistenza.