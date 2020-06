“Rivincita” MES, le imprese dicono sì: pressing sul Governo

editato in: da

Corsa contro il tempo per salvare l’economia del nostro Paese, già in affanno prima che il coronavirus esplodesse dando quella che per molti è la spallata finale. L’obiettivo è rimettersi in piedi prima possibile, limitando, i danni. Più facile a dirsi che a farsi.

COME SIAMO MES? – L’Europa è ancora alle prese con la sfida più difficile di tutti i tempi, chiamata nell’impresa fin qui ardua di trovare la quadra sugli strumenti da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza. Ma serve tempo. E l’Italia di tempo non ne ha. Archiviata la fase delle restrizioni almeno sulla carta, c’è da fare i conti con la realtà che racconta una “paralisi” con la quale dovremo fare i conti ancora un bel po’. Tradotto: la ripresa è ancora lontana.

LA “VENDETTA” E’ SERVITA – “Esortiamo il Governo, il Parlamento e le forze politiche a utilizzare fin da subito tutte le risorse e gli strumenti che l’Europa ha già messo a disposizione, a partire dai fondi per sostenere i costi diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria. Non farlo sarebbe una scelta non comprensibile e comporterebbe una grave responsabilità verso il Paese, i suoi cittadini, le sue imprese”. Lo chiedono Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Ance, Cia – Agricoltori italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria, Copagri, in una nota congiunta“

Sia chiaro, nessun riferimento esplicito al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità versione light, ossia tassi di interesse al minimo e condizionalità leggere ma il messaggio è chiaro ed è già arrivato alle orecchie degli interessati.