Ristori 5: proroga riscossione e aiuti selettivi

Giornate intense per il nuovo Ministro dell’Economia Daniele Franco, che sta lavorando sul primo decreto economico del Governo Draghi, il Ristori 5 che si è bruscamente fermato con la crisi del Governo Conte ed è rimasto congelato durante l’iter che ha portato alla formazione del nuovo esecutivo. Ed il tempo stringe perché assieme alla questione dei ristori ai settori colpiti dalle misure restrittive c’è da risolvere il problema delle cartelle congelate e della rottamazione sospesa fino al 28 febbraio.

Ristori fermi

Il primo problema da risolvere è impiegare bene i 32 miliardi resi disponibili dal maggior deficit per l’erogazione dei ristori alle categorie colpite dalle norme anti-Covid, mentre cresce la pressione dei vari settori coinvolti nei lockdown parziali e totali. Sono previsti nuovi contributi a fondo perduto basati sulla perdita di fatturato 2020, ma l’obiettivo è quello di risarcire le imprese nel modo più selettivo possibile rispetto alle perdite subite a causa dell’epidemia Covid. Indipendentemente dal codice ATECO.

Dovrebbero essere confermate le indiscrezioni delle scorse settimane che ventilavano bonus allargati a Partite IVA e Professionisti, Ma non è ancofra pssibile definirne l’entità. Probabile anche di rinnovo delle indennità Covid da mille euro per una platea più estesa di beneficiari rispetto alle categorie finora previste. Si tratta dei sussidi erogati dall’INPS a categorie di lavoratori precari (a termine, stagionali, ecc.) che non accedono alla cassa integrazione prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.

Cartelle verso la proroga selettiva

Il tempo stringe per i 50 milioni di cartelle congelate sino al 28 febbraio dal precedente provvedimento del governo. Il punto è evitare una pioggia di avvisi di riscossione e cartelle a partire dal 1° marzo e rinviare le scadenze in via generalizzata di almeno un paio di mesi, facendolo coincidere anche con la scadenza dello Stato di emergenza al 30 aprile 2021.

Si parla poi di un nuovo pacchetto di regole per l’allungamento dei tempi delle notifiche e quindi dei termini di prescrizione, cosicché l’invio delle cartelle potrebbe anche essere essere selettivo ed abbracciare un arco temporale più ampio di due anni, evitando la montagna di notifiche e ripercussioni pesanti sull’economia.

Stop alla rottamazione fino a fine emergenza

E infine la rottamazione delle cartelle per gli 1,2 milioni di contribuenti che l’hanno richiesta potrebbe essere prorogata fino al 30 aprile, per evitare il pagamento in soluzione unica di 950 milioni di rate sospese dai decreti del Conte Bis.

Si tratta di ben cinque rate di rottamazione e due del saldo e stralcio, che sono state bloccate lo scorso anno ed andrebbero pagate per non decadere dall’agevolazione.