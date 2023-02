Risparmiare sulle spese di gestione del conto corrente: trucchi e consigli

Fonte: 123rf.com

Spesso non si presta abbastanza attenzione ai costi di gestione del conto corrente. Dal momento che si tratta di uno strumento finanziario a cui non si può fare a meno, molte persone scelgono di aprirne uno più per comodità e abitudine che non per convenienza.

Non è raro trovare persone che hanno aperto il conto corrente nella banca di cui erano già clienti senza raccogliere informazioni sulle offerte di altre banche oppure che hanno scelto di affidarsi alla filiale più vicina a casa. Così facendo, però, il rischio è di spendere dei soldi per avere un servizio che altre banche offrono gratis.

Confrontando le offerte di più banche è possibile massimizzare il risparmio, scegliendo un conto corrente a zero spese oppure un conto con canone che risponde esattamente a tutte le proprie necessità.

Confronta i migliori conti correnti e risparmia

Fai una lista di caratteristiche del tuo conto ideale

Capire quali sono le funzioni che utilizzi di più in un conto corrente è la prima cosa da fare per riuscire a capire quali sono i conti che rispondono meglio alle tue esigenze e, all’interno di questo gruppo, trovare la soluzione più conveniente dal punto di vista economico.

Fare una lista delle situazioni nelle quali utilizzi il conto e delle caratteristiche del tuo conto ideale è di grande aiuto per individuare i prodotti migliori da prendere in considerazione. Tenendo conto delle tue abitudini potrebbe venir fuori che hai bisogno di un conto corrente che permette di fare prelievi gratuiti presso gli ATM di banche diverse oppure, se viaggi spesso, di un conto che permette di fare prelievi gratuiti anche all’estero.

Se hai bisogno di una carta di credito puoi risparmiare sulle spese di gestione scegliendo un conto che offre una carta a canone zero, mentre se desideri far rendere le somme presenti sul conto puoi considerare l’apertura di un conto corrente con funzione di conto deposito.

Scopri qual è il conto corrente ideale per te

Confronta le offerte delle banche

I conti correnti a zero spese sono spesso la soluzione più conveniente, ma non sempre. Per ottimizzare i costi è necessario tener conto delle proprie abitudini di utilizzo del conto e delle proprie necessità.

Mettendo a confronto le offerte delle diverse banche è possibile individuare i migliori conti correnti e procedere con l’apertura del conto più adatto alle proprie esigenze. Usare un comparatore come quello offerto da SOStariffe.it velocizza la ricerca e ti permette di mettere a confronto più offerte, evidenziando quali sono i punti di forza di ciascun conto.

Confrontare con attenzione le caratteristiche di diversi conti correnti ti facilita nella ricerca e ti aiuta a trovare la soluzione che permette di gestire in modo completo la tua liquidità a costi contenuti.

Oltre a considerare i costi richiesti per l’apertura e la gestione del conto, verifica anche se ci sono offerte particolari dedicate ad alcuni tipi di clienti: di solito i giovani e gli anziani possono aprire un conto a condizioni agevolate e a costi inferiori.

Scegli il tuo conto preferito e attivalo online

Massimizza il risparmio quando usi il conto

In alcuni casi le banche offrono un livello di costi differenziato a seconda di quanto si utilizza il conto. A volte i conti correnti sono offerti gratuitamente solo a chi decide di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure a chi garantisce un livello minimo di entrate mensili.

In altri casi, al contrario, sono applicati dei costi solo ai clienti che svolgono determinati tipi di operazione. Molte banche, ad esempio, permettono di fare bonifici gratuiti online mentre richiedono una commissione per i bonifici fatti allo sportello.

Quando raccogli informazioni sui conti correnti verifica anche se ci sono dei limiti al numero di operazioni gratuite offerte ogni mese. Se fai poche operazioni scegliere un conto a canone zero con un quantitativo limitato di operazioni gratuite può farti risparmiare. Se invece movimenti di frequente il conto potrebbe risultare più conveniente un conto corrente con un canone fisso che include operazioni illimitate.

Se hai già aperto un conto corrente ti consigliamo anche di controllare regolarmente l’estratto conto e di leggere con attenzione i documenti in cui la banca ti aggiorna sulle condizioni economiche del conto corrente. In questo modo potrai verificare se ci sono dei costi extra o se ci sono stati aumenti. In quest’ultimo caso puoi considerare l’idea di cambiare banca e trasferire altrove il tuo conto corrente. L’operazione è gratuita e richiede al massimo 12 giorni lavorativi.