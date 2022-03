Rincari bollette: le offerte per tagliare i costi a marzo 2022

Rincari bollette: perché si sente parlare di aumenti luce e gas nel 2022? E quali sono i motivi per cui è impossibile contrastarli se si resta nel mercato tutelato? Ci sono diversi fattori che hanno contribuito agli incrementi.

Vi rientrano:

gli aumenti dei costi della materia prima luce e gas;

una maggiore richiesta di gas, anche in relazione al suo utilizzo per la produzione di energia elettrica.

Gli interventi del Governo sono leggermente riusciti a mitigare gli eccessivi aumenti, ma non sono comunque stati sufficienti a fermare i rincari. Nelle prossime righe saranno allora presentate alcune delle migliori soluzioni del mercato libero per riuscire a risparmiare.

Migliori offerte luce mercato libero marzo 2022

Le offerte luce presentate di seguito sono il frutto di una simulazione effettuata con il comparatore di offerte di SOStariffe.it, su una famiglia composta da 3 persone. Sarà sufficiente inserire i propri dati di consumo reale sul tool per avere un risultato personalizzato.

L’offerta luce attualmente più conveniente tra tutte è quella proposta da Acea Energia, la quale si caratterizza per l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e la possibilità di risparmiare fino a 643 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

La promozione si caratterizza per:

una tariffa bioraria, quindi con prezzo differente la sera e nei weekend rispetto a quello previsto durante il giorno;

alla bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail.

Troviamo poi la promozione proposta dall’operatore Tate – chiamata Tate Luce – che si caratterizza per:

la tariffa trioraria;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

uno sconto pari a 84 euro sulla prima fornitura di luce.

Tra i vantaggi ci sono anche la possibilità di risparmiare fino a 635 euro all’anno rispetto al mercato tutelato, l’assenza di depositi cauzionali e uno sconto in bolletta fino a 200 euro con il programma Porta gli amici in Tate. Potrà essere attivata anche in modalità Dual Fuel, ovvero scegliendo la promozione Tate Gas. Si riceveranno altri 36 euro di sconto sulla propria fornitura e si potranno risparmiare altri 326 euro.

Un’altra promozione è proposta da Edison e si chiama Web Luce. Prevede:

tariffa monoraria;

prezzo bloccato;

pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

bolletta digitale per un mondo migliore.

Attivando questa promozione sulla componente luce si potranno risparmiare fino a 610 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato. Si avrà anche diritto alla bolletta digitale e a servizi aggiuntivi quali:

il Programma fedeltà EdisonVille con premio di Benvenuto;

l’Assistenza 24/7 interventi domestici con Prontissimo Casa.

Sarà anche possibile attivare questa tariffa in modalità Dual Fuel: si riuscirà così ad abbassare ancor di più il costo delle bollette di luce e gas, nell’ottica di essere coperti dal prezzo bloccato e, dunque, protetti da eventuali altri rincari che potrebbero esserci nei prossimi mesi.

Migliori offerte gas mercato libero marzo 2022

Le offerte gas presentate di seguito fanno riferimento a una famiglia di 3 persone che utilizza principalmente il gas per:

cucinare;

il riscaldamento;

l’acqua calda.

Acea Come Noi Special Gas è una delle offerte più conveniente sulla componente gas, con la quale si potranno risparmiare fino a circa 360 euro sul gas. Sarà possibile domiciliare le bollette direttamente sul proprio conto corrente – rendendo così i pagamenti automatici – e ricevere la bolletta elettronica.

Prezzo Chiaro A2A Gas è una promozione con la quale, per il primo anno, il contributo sarà pagato da A2A Energia. Si potranno risparmiare fino a 355 euro sul gas e si riceverà anche la carta regalo Apple Store.

Gas alla Fonte di Wekiwi è una promozione con la quale:

si riceveranno 20 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta su luce e gas;

si potranno risparmiare fino a 340 euro sulla componente gas rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Migliori offerte di tipo Dual Fuel

Una delle migliori offerte di tipo Dual Fuel attualmente disponibili, quindi che dovrà essere attivata sia sulla componente luce, sia su quella gas, è Next Energy Sunlight Luce Dual, dell’operatore Sorgenia.

Si caratterizza per:

la tariffa monoraria;

il pagamento tramite carta di credito o addebito diretto sul proprio conto corrente;

un buono Amazon fino a 100 euro ;

fino a 3.000 euro di sconto in bolletta c on il programma Porta gli amici in Sorgenia;

la gestione delle bollette 100% digitale, tramite l’area clienti online e l’app MySorgenia.

Questa promozione permette di accedere a un risparmio annuo di 585 euro sulla luce e altri 346 euro sul gas rispetto al prezzo del mercato tutelato: considerati tutti i bonus che ci sono dentro, rappresenta una tariffa da tenere in considerazione.