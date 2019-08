Rimodulazioni tariffarie: in Senato c’è un disegno di legge 5 Stelle che le vuole bloccare

editato in: da

Da sempre la questione relativa all’aumento tariffe di telefonia mobile è stato oggetto di discussioni e valutazioni.

Da una parte ci sono le compagnie telefoniche che cercano di far quadrare i conti, dall’altra i clienti che vorrebbero una maggiore chiarezza su importi e costi aggiuntivi, nel mezzo le autorità che – con vari interventi e tentativi – cercano di tutelare il più possibile gli utenti.

Dell’argomento, proprio in questi giorni, si è tornato a parlare perché c’è un disegno di legge presentato dal M5S bloccato al Senato che ha appunto come obiettivo quello del blocco delle rimodulazioni tariffarie.

Il disegno di legge è attualmente in discussione alla Commissione Lavori pubblici del Senato e, pur puntando principalmente le rimodulazioni tariffarie di cellulari e linee mobili, vuole estendersi anche ad altri settori come quello della pay Tv. Ciò che il progetto di legge prevede, come detto, è un blocco delle rimodulazioni ma – è bene precisarlo subito – temporaneo.

Come si legge nella proposta presentata in Senato: “Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto”. Questo serve per mettere un freno ai cambiamenti repentini e inaspettati dei piani tariffari con cui spesso i fruitori di questi servizi devono fare i conti.

È un intervento che serve a tutelare i consumatori e che vede in prima linea le autorità, pronte ad intervenire in caso di abusi. Seguendo questa linea, infatti, sono state fatte una serie di aggiunte al testo del decreto, tutto questo per rendere chiari fin da subito i costi di ogni piano di abbonamento.

Quello che le Autorità si prefiggono, in questo senso, è far sì che “gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte“, fin dall’invio dei messaggi pubblicitari. Le promozioni, così come le comunicazioni tra operatore e cliente, devono quindi essere esposte in maniera semplice, in modo da “facilitare la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione”.

Il prezzo dell’offerta, inoltre, dovrà essere esplicato fin da subito e – cosa più importante – completo di tutti i costi accessori come “oneri complessivi derivanti dall’attivazione o dall’utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari” (dove per “servizi ancillari” di telefonia mobile si intendono “i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione”).