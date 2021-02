Gratta e vinci: tanti biglietti vincenti nella provincia più fortunata d’Italia

editato in: da

Quanto vengono tassate le vincite su scommesse e giochi a premi

Mercoledì 3 febbraio sono stati vinti ben 100 mila euro nel bar tabaccheria Porta Romana di via Tancia, a Rieti. Il fortunato vincitore aveva acquistando un semplice gratta e vinci Il Miliardario con soli 5 euro. Il colpo di fortuna non avrebbe nulla di particolarmente straordinario, se non fosse che tutto il Reatino sembrerebbe essere stato baciato dalla dea bendata. La buona sorte ha già investito la provincia numerose volte negli anni.

Perché Rieti sembrerebbe la provincia più fortunata d’Italia

Solo a dicembre 2020 il concorso Tutto per tutto ha fatto vincere vicincere a un fortunato reatino 500 mila euro e nel vicino Colle di Tora è stato invece ritirato un premio da 100 mila euro della edizione speciale del gioco natalizio del Superenalotto e Superstar.

A marzo 2016 anche un abitante di Contigliano ha incassato 500 mila euro grazie a Il Miliardario, e poco meno di un mese prima la stessa somma venne vinta con lo stesso concorso nel capoluogo. E sempre a Rieti, e addirittura nella stessa tabaccheria che il 3 febbraio ha cambiato la vita a un fortunato giocatore, lo stesso identico concorso ha fatto vincere 500 mila a un altro concittadino nel 2013.

Nello stesso locale è stato acquistato a maggio 2014 un gratta e vinci La Scopa, a due euro, grazie a cui sono stati vinti 100 mila euro. E tornando indietro nel tempo, in provincia, a Grotti nel 2011, un altro protetto dalla sorte ha vinto il conto crescere di ben 500 mila euro.

Da quanto emerge dallo storico delle vittorie dei gratta e vinci, insomma, tutte le prove sembrerebbero depositare a favore del fatto che in Italia esiste una provincia più fortunata. Una meta da tenere a mente quando si ha voglia di giocare. Ma è bene ricordare che la fortuna influisce ben poco sulla distribuzione dei premi.

Quante probabilità ci sono di vincere con un gratta e vinci

La probabilità media di vincita delle lotterie nazionali ad estrazine istantanea, ovvero dei gratta e vinci, è, secondo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 1 su 3,60. Questa probabilità è riferita al numero di biglietti vincenti, e lo stesso biglietto può dare diritto a incassare uno o più premi.

Per quanto riguarda il concorso Il Miliardario, fratello maggiore de I Simboli del Miliardario, che sembra essere il preferito da chi vive in provincia di Rieti, un biglietto ogni 7,84, statisticamente, rivela vincite superiori al costo della giocata. Mentre le possibilità di vincere il premio massimo di 500 mila euro sono una su 6 milioni.