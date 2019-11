Riecco l’incubo Spread: perchè è tornato a salire?

editato in: da

Si scrive Spread, si legge incubo. Un termine, in passato sconosciuto ai più, col quale nell’ultimo periodo abbiamo imparato a familiarizzare pressochè quotidianamente, tornato ad essere osservato speciale proprio in queste ore dopo i minimi toccati a metà settembre a 132 punti base: dopo la fiammata di ieri a 178 punti base legata anche ai timori sulla tenuta del Governo, scosso dal caso Ilva, oggi torna a scendere lo spread BTp-Bund, attestandosi attorno ai 170 punti. Il dato però è che il termometro è tornato a salire e sono in tanti a chiedersi perchè.

Secondo il Sole24Ore, in un articolo a firma Morya Longo, tre i motivi principali: il primo, appunto, legato all’attuale fase di incertezza politica con la “bomba” Ilva che agita le acque – già mosse – del nuovo esecutivo dove non mancano tensioni interne e punzecchiate tra Pd e CinqueStelle su più di una questione.

INCERTEZZA POLITICA – Sullo sfondo una considerazione: ormai tutti sanno che il Governo Conte Bis ha deposto le armi, abbandonando qualsivoglia retorica no euro, molta gradita invece a Salvini. Questo spiega anche perchè la debolezza del Governo pesa sullo spread: in caso di elezioni anticipate, la strada sembra segnata con l’affermazione data ormai per scontata del Centrodestra a trazione leghista. Un cambio di scenario che rimescolerebbe le carte in tavola, rinfocolando in un baleno timori e preoccupazioni degli investitori.

IL FATTORE GERMANIA – Pesa sullo spread anche l’apertura da parte della Germania alla garanzia europea sui depositi bancari. In sè notizia positiva, se non fosse che sul piatto la Germania propone una contropartita a questa concessione, ossia che le banche riducano i titoli di Stato nazionali nei loro bilanci.

BOOMERANG TIERING – Il terzo motivo è di natura tecnica, come sottolinea il quotidiano economico: “Quando Mario Draghi ha tagliato i tassi sui depositi delle banche in Bce (a -0,50%), ha introdotto un meccanismo che alleviasse i dolori delle banche per questa misura. Il “tiering“: di fatto il tasso negativo non si applica a tutti i depositi in Bce, ma è stato introdotto un sistema di esenzioni.

Siamo alla vexata quaestio. Si legge ancora: “nel caso delle banche italiane – calcola Antonio Cesarano di Intermonte – verrebbero esentati dai tassi negativi depositi per 90 miliardi (oltre ai 15 miliardi della riserva obbligatoria).

“Per le banche italiane si tratta di una potenziale finestra di arbitraggio – spiega. Possono prendere a prestito fondi a tassi negativi sul mercato interbancario dei pronti/termine, e poi depositarli in Bce a tasso zero. In questo modo lucrerebbero sul differenziale, ma drenerebbero liquidità facendo salire i tassi dei p/t e di conseguenza dei BTp”. Tradotto: l’effetto boomerang è dietro l’angolo.