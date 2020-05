Riaperture bar e ristoranti, rivolta contro il protocollo Inail-ISS: “Così chiudiamo”

Sono arrivate ieri le linee guida contenute in un documento Inail-ISS che dovrebbero regolare le riaperture di bar e ristoranti dal 18 maggio. Il tempo è poco, la confusione tanta. Si vaun limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore afatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie.

Confesercenti ha parlato di norme “inapplicabili” e centinaia di ristoratori hanno già fatto sapere che a queste condizioni riaprire è praticamente impossibile.

“Inizio col dire che in un momento di grande difficoltà nazionale, dove in gioco non ci sono solo problematiche economiche o politiche, bensì la salute e, in alcuni casi, la vita di migliaia di persone, le polemiche o le rivalse sono inutili e sterili. In momenti così tutti siamo chiamati a “fare squadra” e a seguire direttive efficienti ed efficaci affinché si superino insieme le difficoltà. E se davanti all’emergenza, non siamo stati secondi a nessuno in quanto a organizzazione medica ed ospedaliera che difficilmente è stata più efficiente altrove, stesso discorso, purtroppo, non può applicarsi ad altre situazione di crisi e ci siamo purtroppo impantanati nei mille rivoli della burocrazia (penso a mascherine, comunicazioni e autocertificazioni, ritardi nella cassa integrazione).