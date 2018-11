Regali di Natale, in Italia budget di 216 euro a famiglia: gli inglesi “paperoni” d’Europa (341 euro)

editato in: da

(Teleborsa) Al tempo della crisi, una delle parole da declinare con più frequenza, entrata purtroppo nel vocabolario comune è sicuramente rinuncia. Bando, dunque, alle spese di troppo ma ai regali di Natale impossibile rinunciare. E allora non resta che ingegnarsi cercando di far di necessità virtù approfittando delle occasioni ghiotte e di qualche appuntamento che ormai anche in Italia sta diventando fisso perchè consente, appunto, di togliersi qualche sfizio in più. Ma qual è il budget su cui possiamo contare? Anche per effetto della spinta agli acquisti di offerte e promozioni del Black Friday, nelle vie e nei centri degli acquisti ma anche in rete, gli italiani destineranno quest’anno ai regali di Natale un budget complessivo di 216 euro a famiglia, cifra sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno.

Lo rivela una analisi della Coldiretti sui consumi di Natale, sulla base della Xmas Survey della Deloitte dal quale si evidenzia che quest’anno più di un italiano su dieci (11%) ha colto l’occasione dell’appuntamento “scontato” per acquistare. La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2018 – sottolinea ancora Coldiretti – è superiore dell’10% ai 197 euro a famiglia che si spendono in media in Europa, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 341 euro a famiglia e in fondo ci sono i polacchi con appena 124 euro. Si è diffusa anche in Italia la tendenza a fare gli acquisti di Natale in anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

CYBER MONDAY DA RECORD – Anche per questo si registra una decisa tendenza all’acquisto dei regali on line con il Cyber Monday che fa registrare cifre record. Il lunedì di shopping che fa da suggello al weekend del giorno del ringraziamento, si avvia, infatti, a nuovi record. Secondo l’agenzia statunitense Bloomberg, la giornata di acquisti dovrebbe chiudersi con spese per 7,8 miliardi di dollari, battendo i 6,2 miliardi di dollari stimati dal Black friday della scorsa settimana. Si tratterebbe, dunque, di un balzo di oltre un miliardo rispetto ai 6,6 miliardi registrati l’anno scorso.