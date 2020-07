Reddito di emergenza: si avvicina la scadenza del 31 luglio

editato in: da

Si avvicina il termine ultimo per presentare la domanda per il Reddito di emergenza, l’aiuto economico introdotto dal dl Rilancio che va da 400 a 800 euro ed è riconosciuto per due mensilità.

La scadenza per presentare le domande è il 31 luglio e in questo periodo il Ministero del Lavoro ha avviato una campagna informativa dedicata al Rem a supporto dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus. Uno spot di pochi secondi, che non chiarisce però quelli che sono i requisiti per poterne fare richiesta all’Inps.

Rem, i requisiti per fare domanda

Possono fare domanda fino al 31 luglio i nuclei familiari con:

residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;

un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:

per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);

in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee;

un valore Isee, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Diverse sono poi le cause di incompatibilità: non può richiedere il Rem il contribuente appartenente ad un nucleo familiare in cui uno dei componenti abbia avuto accesso al bonus di 600 e 1.000 euro, al bonus per colf e badanti, il titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno di invalidità) e i titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Reddito di emergenza, l’importo

Il Reddito di emergenza viene erogato in due quote di importo pari a 400 euro (e aumentati dal moltiplicatore secondo le caratteristiche del proprio nucleo familiare, secondo i parametri validi anche ai fini Isee). Di fatto viene incrementato di 160 euro per ulteriori componenti maggiorenni e 80 euro per ulteriori componenti minorenni ma non può comunque superare gli 800 euro mensili complessivi (o 840 euro nel caso in cui siano presenti disabili gravi).

Rem, come fare domanda

La domanda per richiedere il Rem può essere inoltrata direttamente all’Inps, accedendo al servizio online dedicato, o rivolgendosi a Caf e Patronati.

Rem, numeri al di sotto delle aspettative

Stando agli ultimi dati forniti dall’Inps, sono poco più di 200.000 le famiglie che hanno ottenuto il Reddito di emergenza, a fronte delle 455.000 domande trasmesse all’Istituto.

Numeri di gran lunga inferiori rispetto alle stime del Governo: si prevedevano un totale di 850.000 richieste di accesso al Reddito di emergenza. Difficile che lo sprint finale possa ribaltare la situazione, anche considerando lo slalom tra i vari requisiti e le cause d’esclusione previste. Uno degli ostacoli di rilievo per il reale decollo del Rem sembra essere il limite di reddito del nucleo familiare e le eccessive condizioni non modificate con la proroga al 31 luglio.