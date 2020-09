Reddito di emergenza, c’è tempo fino al 15 ottobre. Come richiederlo

editato in: da

Come previsto dal decreto Agosto, c’è tempo fino al 15 ottobre per fare domanda per il Reddito di emergenza, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza Covid.

Il Decreto Agosto (Decreto legge n. 104/2020) ha infatti ampliato l’arco temporale in cui chiedere l’agevolazione, introducendo un’ulteriore quota mensile (terza tranche), da richiedere all’Inps entro il 15 ottobre prossimo.

Reddito di emergenza Inps: la terza mensilità

Il Reddito di emergenza previsto inizialmente per due mensilità, da un minimo di 400 euro fino anche a un massimo di 840 euro, è stato esteso per una terza mensilità per i nuclei familiari che posseggono gli stessi requisiti stabili dall’articolo 82 del Decreto Rilancio.

Ricordiamo che si tratta di un contributo di natura simile al Reddito di cittadinanza, erogato secondo i parametri Isee e la composizione del nucleo familiare. I termini per le prime due mensilità sono scaduti il 31 luglio.

Reddito di emergenza: quanto spetta

L’importo totale del Reddito di emergenza viene calcolato in base al numero dei componenti del nucleo richiedente, e va dagli 800 ai 1.600 euro, corrisposti in 2 quote di identico importo: dai 400 euro agli 800 euro per quota e per nucleo. La cifra è leggermente aumentata (a 840 euro) se nella famiglia è presente un componente disabile grave o non autosufficiente.

Reddito di emergenza, come fare domanda

Per poter richiedere il Reddito di emergenza si deve essere residenti in Italia; avere un reddito familiare per il mese di aprile 2020 inferiore all’ammontare del sussidio; avere un patrimonio mobiliare inferiore ai 10 mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivo al primo, fino a un massimo di 20 mila euro); Isee inferiore ai 15 mila euro.

La domanda può essere presentata autonomamente attraverso il portale realizzato dall’INPS, oppure attraverso i Caf. Per ottenere il Reddito di emergenza di agosto si ha tempo fino al 15 ottobre.