Reddito di Cittadinanza, meno di 500 euro per 58% delle famiglie. Ad alcuni anche 50 euro

Negli ultimi mesi non si è fatto che parlare di Reddito di Cittadinanza, una delle due misure totem del Governo gialloverde (l’altra è Quota 100 sul fronte pensioni), fortemente voluta dal Vicepremier Luigi Di Maio per provare a contrastare il vero nemico dei nostri tempi: la povertà.

Fatto sta che dal momento dell’annuncio al suo esordio nel concreto, non sono mancate polemiche e bocciature nei confronti del provvedimento. Ovviamente, tanta anche l’attesa da parte di chi, incrociando le dita, ha sperato di rientrare nella platea dei fortunati, provvisti cioè dei requisiti necessari per accedere alla misura.

Ora, il Reddito di Cittadinanza è entrato nel vivo e si possono tirare le prime somme. Ad oggi, la parola d’ordine sembra essere meno: prima di tutto, va segnalato che lo hanno richiesto meno persone di quanto si era previsto immaginando una corsa folle al beneficio che nei fatti non c’è stata.

Com’è possibile? E’ presto detto. Una bella fetta della platea dei poveri, stimata ufficialmente in 5 milioni, sembrerebbe aver preferito girare a largo da controlli e accertamenti vari, necessari per accedere alla misura.

Altra nota dolente è quella che riguarda l’assegno mensile: in molti casi, meno dei 780 euro annunciati, Lo dicono i primi dati Inps. Se, infatti, 780 euro era stato il “numero magico”, rimbalzato su social e annunci vari, nei fatti, sono finiti nelle tasche di pochi.

La media reale dell’importo, infatti, si aggira intorno ai 500 euro. Non dunque, la famosa cifra di cui si era fatto un gran parlare. 780 euro, a scalare. Ecco la chiave: bisognava tenere a mente che dalla somma bisognava scalare l’importo di ogni altra misura di welfare di cui si gode e di altre forme di assistenza pubblica.

BENEFICIARI DELUSI – Per questo, 780 euro al mese sono finiti in tasca di appena uno su cinque di quelli che hanno ottenuto il Rdc. La netta maggioranza, il 58 per cento dei beneficiari ad oggi ha visto un sostegno tra i 400 e i 500 euro mensili. Un sette per cento dei dei beneficiari, addirittura, ha avuto un Rdc pari a 40/50 euro mensili. Tridico, Presidente Inps, ha precisato: “solo 30 mila persone”

Ma la polemica (l’ennesima) è già partita.