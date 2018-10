Reddito di cittadinanza e Quota 100 fuori dalla Manovra

editato in: da

Mentre all’interno della maggioranza e della compagine di governo cresce il fronte della trattativa con Bruxelles – con ipotesi di limatura del deficit e di congelamento della quota 100 – la nuova bozza della legge di Bilancio esclude le due misure più impattanti, il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni. Per attuare le due misure saranno varati provvedimenti ad hoc.

IL FONDO – Al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, si legge nella bozza, è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un ‘Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani’, “con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020”.

IL REDDITO – Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, si sottolinea nella bozza, “fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinato ai centri per l’impiego al fine del loro potenziamento e fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di Anpal Servizi Spa”.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

La Lega non vuole guerre con Bruxelles. Deficit giù e salta quota 100?

Pensioni, torna il contributo di solidarietà

Pensione: cosa serve per andarci nel 2019

Pensioni, i requisiti per andare in pensione senza quota 100

Pensioni, quota 100 con obbligo di preavviso

Pensioni, quota 100 diminuisce l’assegno dal 5 al 21%

Pensioni, ipotesi stop all’adeguamento delle aspettative di vita

Pensione anticipata quota 100: le quattro finestre d’uscita

Pensioni: quota 100 da febbraio, prorogata Opzione donna

Pensioni, Boeri: “Con quota 100 si perdono 500 euro al mese”

Calcola la tua età pensionabile