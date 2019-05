Reddito di Cittadinanza: come si può usare? Acquisti ammessi e vietati

editato in: da

Quando si è iniziato a parlare di Reddito di Cittadinanza, uno degli aspetti centrali su cui far luce è stato fin da subito l’elenco delle spese ammesse e di quelle invece che non rientravano nel pacchetto.

Guardando alle domande accolte, famiglie beneficiarie del provvedimento, sono ad oggi 488.337 e per tutti gli interessati, la domanda è la medesima: quali spese è possibile sostenere con gli importi accreditati sulla carta Rdc e quali invece finiscono nella “black list”?

A definire il perimetro degli acquisti ammessi – e di conseguenza di quelli vietati – toccherà a un decreto del Ministero del Lavoro atteso a breve.

SEMAFORO ROSSO – In base a quanto anticipa il Sole24Ore, no all’acquisto di armi e l’impiego delle somme in giochi e scommesse. E ancora, partendo dal divieto di legge al possesso di barche per chi chiede il beneficio, saranno vietati gli acquisti di beni e servizi annessi, come quelli portuali.

Restano fuori dalla lista anche i beni di lusso come ad esempio gioielli e pellicce, e, sulla stessa scia, spese in gallerie d’arte e simili. Non si potrà spendere gli importi del reddito di cittadinanza per acquistare servizi finanziari e creditizi, e inviare le somme all’estero tramite money transfer. Vietato anche l’acquisto di materiale pornografico.

SEMAFORO VERDE – La carta Rdc funziona come una normale carta di debito che, anziché essere ricaricata dal titolare, è ricaricata dallo Stato. Potrà essere impiegata nei negozi e presso i rivenditori che hanno il Pos e usata per comprare alimentari, farmaci e parafarmaci, e per pagare le bollette alle poste.

Semaforo verde per i bonifici mensili per pagare l’affitto, o per pagare la rata del mutuo. Poiché la norma fa riferimento esplicito alle spese per l’affitto, il bonifico con la carta Rdc non potrà essere usato, ad esempio, per pagare il condominio da parte di chi è proprietario della casa in cui vive.

ARRIVA IL SIMULATORE DI CALCOLO – Partito tra clamore e aspettative, sul Reddito di Cittadinanza è piombato un alone di sfiducia specie dopo la delusione manifestata da alcuni percettori rispetto agli assegni. Proprio per questo, L’Inps ha realizzato un simulatore per il Reddito e la Pensione di cittadinanza che calcola in anticipo l’entità del beneficio spettante a ciascun cittadino nel possesso dei requisiti Isee richiesti dalla legge.