Reddito di cittadinanza, Boeri attacca: “Costa 35 miliardi l’anno”

Reddito di cittadinanza e Flat tax, i due cavalli di battaglia dei partiti usciti vincitori dalle elezioni Politiche, continuano a far discutere. Dopo aver dichiarato impossibile la riforma della legge Fornero sulle pensioni, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, riaccende le polemiche relativamente al costo che lo Stato dovrebbe sostenere per il reddito di cittadinanza, anche nella forma ibrida cara a Di Maio. “Il reddito di cittadinanza proposto dal M5S costerebbe alle casse dello Stato tra i 35 e i 38 miliardi di euro. Una cifra molto consistente”, ha detto Boeri che ha formulato la stima sulla base del ddl presentato dai 5 stelle al Parlamento tre anni fa.

Immediata la replica dei deputati 5 Stelle. “Basta bugie”, hanno risposto a una sola voce i capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli. “L’Istat ha calcolato in 14,9 miliardi di euro la spesa annua, più 2 miliardi d’investimento il primo anno per riformare i Centri per l’Impiego”, hanno spiegato.

Ma all’Inps i conti non tornano. “L’avevamo valutata già nel 2015 e sarebbe costata allora 29 miliardi. Ora abbiamo rifatto queste stime alla luce dei dati più recenti, combinando le nostre informazioni con quelle dell’Agenzia delle Entrate, e riteniamo che possa costare tra i 35 e i 38 miliardi”, ha argomentato ancora Boeri che ha presentato oggi i dati del primo trimestre del Reddito di inclusione.

