Reddito di cittadinanza agli italiani e su base geografica

Il reddito di cittadinanza? Sarà su base geografica e solo per gli italiani. “Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L’ispirazione per il reddito di cittadinanza è al modello tedesco. “Lo abbiamo studiato”, precisa Conte. Tanto che “al primo mio incontro con la Merkel chiesi subito di approfondire il suo sistema per quanto riguarda i diritti di recupero al lavoro e all’occupazione. Faremo tesoro anche di qualche inefficienza che si è realizzata in Germania”, assicura il premier concludendo: “Sono tutti dettagli che serviranno a rendere più o meno efficace la riforma”.

Fonti di Palazzo Chigi fanno presente che si stanno definendo i dettagli per far sì di non penalizzare chi rifiuterà come prima offerta di lavoro una occupazione al di fuori della propria città o regione.

“Il reddito – ha aggiunto il premier – se realizzato male può essere percepito come sussidio assistenziale, ma stiamo facendo di tutto affinché venga visto in un prospettiva di sviluppo sociale”.

SOLO PER GLI ITALIANI – Di Maio ha specificato che il reddito di cittadinanza si rivolge solo agli italiani, “almeno finchè non abbiamo la regolazione dei flussi migratori”.

“Con un software metteremo insieme le banche dati per sapere se sei davvero una persona disoccupata, gli immobili di proprietà e così via. Se entri nel programma del reddito di cittadinanza ti devi formare. E se rifiuti il lavoro per cui sarai formato, non rientrerai più nel programma”.

COME FUNZIONERA’ – I centri per l’impiego gestiti dalle Regioni saranno le strutture centrali per ricevere e suddividere le offerte di lavoro da proporre ai disoccupati che nel frattempo dovranno farsi carico di svolgere percorsi di formazione e prestare dei servizi gratuiti nel Comune di residenza per ottenere il sussidio governativo. I centri dovranno essere offerti in luoghi che devono poter essere raggiunti con un viaggio in treno della durata inferiore agli 80 minuti.

