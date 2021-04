Recovery, “mina” Finlandia: risorse (ancora) a rischio stop

Non c’è pace per il Next Generation EU, il pacchetto mostre da 750 miliardi di euro che Bruxelles ha messo sul piatto per dare ossigeno alle economie fiaccate dalla pandemia.

Come ormai noto ai più, lo step necessario alla partenza ufficiale passa per il completamento del processo di ratifica delle risorse proprie da parte degli stati membri – atteso per la fine di giugno – senza il quale la Commissione non potrà iniziare a raccogliere sul mercato i 750 miliardi da distribuire poi ai 27 sotto forma di contributi a fondo perduto e prestiti.