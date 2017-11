Rc auto alle stelle. Con “abbassa la polizza” stop ai rincari

Le polizze Rca in Italia detengono il primato come le più costose d’Europa: solo nell’anno 2016 gli automobilisti italiani hanno speso almeno 100 euro in più rispetto alla media degli assicurati nel resto del continente.

NUMERI – Dall’ultima relazione annuale IVASS nel periodo 2011-2015 gli assicurati italiani hanno pagato mediamente 392 euro contro i 354 degli inglesi, 227 dei tedeschi, 182 degli spagnoli e 165 dei francesi. Il gap riscontrato per lo stesso periodo, rispetto alla media (esclusa l’Italia), è pari a 159 euro in più a sfavore degli assicurati italiani (+69%). La differenza, in dettaglio, è imputabile alle maggiori spese sostenute in Italia per il costo sinistri (per 80 euro), alle spese gestionali (18 euro) e al margine tecnico per polizza (57 euro). Nel 2012 il gap superava 185 euro mentre a partire dall’anno successivo e sino alla fine del 2015, è sceso a 123 euro (-34%) per effetto delle riduzioni di prezzo consolidatesi negli ultimi anni.

L’analisi di Altroconsumo evidenzia come persino l’automobilista più virtuoso – un profilo-tipo può essere l’impiegato 40enne in classe di merito CU1 – ha dovuto subire rincari importanti nell’ultimo anno. La città di residenza può fare la differenza, ma è una magra consolazione: a seconda che sia a Milano o a Palermo, l’assicurato ha dovuto sborsare fino al 9-10% in più rispetto all’anno precedente. Viceversa, a Napoli la sua polizza assicurativa avrà comunque subìto degli aumenti, ma di entità inferiore e “solo” fino al 6-7% annuo in più.

IL GRUPPO D’ACQUISTO – Per ottenere risparmi più consistenti e svolgere il ruolo di pungolo nel mercato, sia stimolando la concorrenza, sia sostenendo la trasparenza, ottenendo condizioni e clausole che il singolo assicurato non riuscirebbe a spuntare, Altroconsumo sperimenta la formula del gruppo d’acquisto in versione RCa: Abbassa la polizza. Obiettivo: smuovere le acque nel settore e entrare nel mercato per fare la differenza. L’intermediario sarà Altroconsumo Connect.

Aperto a tutti coloro che hanno un’auto già assicurata, si può aderire ad Abbassa la polizza sino al 28 febbraio 2018. Il gruppo d’acquisto è la sfida che l’organizzazione di consumatori lancia nel settore dove sino a oggi il singolo automobilista ha potuto contare poco.

Per info www.abbassalapolizza.it

