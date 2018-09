RC Auto, ad agosto aumentano i premi

editato in: da

(Teleborsa) – Brutte notizie per gli automobilisti italiani. Il premio medio dell’RC auto in Italia continua ad aumentare, seppur a ritmi più contenuti rispetto al passato. A rilevare i rincari è stato l’osservatorio di Facile.it che, analizzando un campione di oltre 6,8 milioni di preventivi raccolti negli ultimi 12 mesi, ha evidenziato come ad agosto 2018, per assicurare un’auto servivano mediamente 582,71 euro, ovvero lo 0,90% in più rispetto ad un anno fa.

Differenze sostanziali si osservano a livello regionale: se è vero che i rincari hanno riguardato gli automobilisti di 13 regioni italiane, è vero anche che nelle altre 7 le tariffe sono diminuite. La forbice delle variazioni annuali, quindi, è compresa tra il –8,23% della Valle d’Aosta e il +6,12% del Friuli Venezia Giulia.