Rai, Fazio guadagnerà più di prima

Dal governo sovranista e del cambiamento, in fatto di tv di Stato, non è azzardato dire che ci si aspettava parecchio di più. La promessa di liberare la Rai dalla politica è stata disattesa, e quello era da mettere nel conto come propaganda pre-elettorale. Meno atteso era il prosieguo sul sentiero degli sprechi, come dimostra il milione e rotti di euro per Antonella Clerici nonostante non le sia stato affidato alcun programma nei nuovi palinsesti autunnali. E persino il nemico giurato di parte del governo, Fabio Fazio, cade in piedi dopo la cacciata da Rai 1. Mentre per Gigi Marzullo la bellezza di cinque programmi.

Il programma si sdoppia

Nonostante il taglio del compenso accettato qualche settimana fa, il conduttore ligure finirà paradossalmente per guadagnare più di quanto non guadagnasse prima. Nella prossima stagione tv, infatti, Che Tempo Che Fa passa su Rai2, prensentandosi al pubblico con una versione ’sdoppiata’. Inoltre, Fazio potrebbe prendere parte a nuovi progetti ed approdare anche su RaiPlay. Il direttore di rete Carlo Freccero ha annunciato che la trasmissione andrà in onda la domenica si dividerà in due parti: la prima, a partire dalle 19.40, si intitolerà Che Tempo Che Farà e sarà un vero e proprio teaser con lanci e anticipazioni sul programma di primetime. Lo spazio, che vedrà la partecipazione del Mago Forest, conterrà anche gag e immagini di backstage. La seconda parte, a partire dalle 21.05 e fino alle 23.29, sarà il vero e proprio Che Tempo Che Fa.

Fazio guadagnerà di più

In merito alle questioni economiche, già oggetto di accese polemiche, l’AD Rai Fabrizio Salini ha precisato che vi è stata una razionalizzazione sul compenso del conduttore, che del resto in un primo momento lavorerà di meno, ma non sul budget destinato al suo programma. Il manager ha poi aggiunto che sono da valutare altri possibili progetti per il conduttore. Le novità, stando a quanto emerso dalle dichiarazioni di Salini, andrebbero ad incrementare nuovamente il compenso.

RaiPlay

Secondo quanto spifferato pubblicamente da Freccero in conferenza stampa, Fazio realizzerà 30 interviste per RaiPlay. “Era un segreto” ha rivelato Elena Capparelli, responsabile della piattaforma.

5 programmi per Marzullo

Nella prossima stagione televisiva Gigi Marzullo condurrà ben cinque programmi. Quello solito, dove fa domande più o meno intime ai suoi ospiti; uno sui libri, uno sul cinema, uno sulla musica e infine uno sul teatro.