Quanto vincerebbe Berrettini agli Us Open andando in finale? Prize money da capogiro

Grande impresa del tennista italiano Matteo Berrettini agli Us Open, dove si è qualificato per la semifinale. Ecco quanto guadagnerebbe se andasse in finale.

Il romano Matteo Berrettini ha dato una prova eccezionale agli Us Open di tennis, nell’ultimo Slam di stagione, conquistando la semifinale del torneo. In una partita emozionante, Berrettini ha sconfitto il francese Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6, dopo quasi quattro ore di gioco.

Il tennista romano ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera e allo stesso tempo ha dato lustro al tennis di casa nostra, riportando l’Italia in semifinale al torneo maschile degli US Open dopo ben 42 anni.

L’ultimo italiano a raggiungere la semifinale nel prestigioso torneo americabo era stato Corrado Barazzutti nel lontano 1977. Marco Berrettini è il quarto italiano di sempre a raggiungere la semifinale in un torneo dello Slam nell’epoca degli Open. Prima di lui erano andati in semifinale Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, appunto, e Marco Cecchinato.

Con la vittoria ai quarti di finale degli Us Open, Berrettini sale alla posizione numero tredici nel ranking ATP. Nella semifinale di venerdì 6 settembre a Flushing Meadows sfiderà il campione spagnolo Rafael Nadal.

Accanto all’eccellente risultato sportivo, il giovane tennista romano, 23 anni, ha visto crescere anche il suo conto in banca. La qualificazione alla semifinale gli ha fatto guadagnare ben 960mila dollari, circa 866mila euro, una cifra da capogiro. Non è niente, tuttavia, se paragonata alla conquista della finale.

Se Matteo Berrettini dovesse qualificarsi per la finale degli Us Open di tennis incasserebbe 1,9 milioni di dollari, pari a 1,71 milioni di euro. Una somma stratosferica che si raddoppierà se dovesse vincere la finale, staccando un assegno di 3,85 milioni di dollari, circa 3,47 milioni di euro. Si tratta della somma più elevata per la vincita ad un torneo di Slam.

Non è un caso, del resto, se i campioni di tennis sono tra gli sportivi più pagati al mondo e anche quelli che più hanno guadagnato con la pubblicità. Il tennis resta uno sport molto popolare e tra più amati al mondo.

Roger Federer guida tutte queste classifiche nel settore del tennis e si è rivelato anche un campione di generosità con il progetto della sua Fondazione per finanziare scuole in Africa.