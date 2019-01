Ecco quanto potrebbe costare il divorzio a Jeff Bezos, fondatore di Amazon

editato in: da

Il padre fondatore del colosso Amazon sta divorziando e il conto previsto per mettere in atto questa pratica burocratica, potrebbe essere molto salato.

Dopo 25 anni, l’idillio amoroso sancito dal vincolo del matrimonio è giunto al termine per una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. Ma il protagonista assoluto è lui, Jeff Bezos, patron di Amazon ovvero dell’e-commerce che ha conquistato la fiducia dei consumatori grazie a un tempestivo servizio clienti e alla vasta offerta di prodotti da acquistare.

La scalata di Bezos è inarrestabile e complici anche le sue spiccate doti imprenditoriali, il papà di Amazon è riuscito a mettere su un patrimonio che potrebbe essere invidiato persino da Bill Gates. Secondo il Bloomberg Bilionaires Index, è infatti proprio il Ceo di Amazon l’uomo più ricco del pianeta con un patrimonio stimato di oltre 150 milioni di dollari, mentre solo al secondo posto c’è il fondatore della Microsoft.

Una cifra da capogiro che però potrebbe essere minata proprio dall’imminente divorzio e di cui lo stesso Bezos ne ha dato annuncio tramite un post su Twitter. Tra Jeff e la moglie MacKenzie, una scrittrice incontrata prima della fondazione di Amazon, era nato l’amore più di 25 anni fa, a seguito di un incontro avvenuto alla banca D.E. Shaw. Lei è stata tra le prime dipendenti dell’e-commerce e pur avendo due personalità e due approcci alla vita un po’ diversi, ma che “si completano” – come affermato in passato dalla stessa MacKenzie – la coppia non solo si era sposata nel 1993, ma dalla loro unione sono nati quattro figli. Un matrimonio felice, ma che ora giunge all’epilogo: “Abbiamo deciso di divorziare e continuare le nostre vite come amici. Ci riteniamo estremamente fortunati a esserci incontrati”.

Un matrimonio richiede non solo numerosi preparativi, ma anche costi (spesso esosi) da affrontare. Non è da meno il divorzio e in questo caso, per Bezos la spesa potrebbe essere particolarmente elevata. Si stima infatti che il suo divorzio possa costare circa 137 miliardi, una somma importante che però potrebbe fargli perdere il primato assoluto di uomo più ricco della terra e che gli permette di essere tra le personalità più facoltose.