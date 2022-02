Quanto incide il riscaldamento sulla bolletta del gas e come risparmiare

I mesi invernali sono sempre caratterizzati dall’aumento delle bollette, sia della luce sia del gas. Nel caso dell’elettricità, gli incrementi derivano solitamente da:

una minore quantità di luce, che porta a utilizzare maggiormente l’illuminazione artificiale;

i consumi derivanti dalle luci di Natale e dal maggior numero di tempo che si trascorre in casa durante le vacanze invernali.

Per il gas, invece, è il riscaldamento a incidere di più sul costo delle bollette invernali: non è un caso che le fatture, in questi mesi, siano sempre più elevate. Cosa si può fare per risparmiare?

Di seguito saranno presentati i motivi per i quali la soluzione più conveniente consiste nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale e quali sono le offerte più convenienti tra tutte.

Confronta le migliori offerte gas del mercato libero

Bolletta del gas e mercato libero: come risparmiare

Il riscaldamento è la parte che impatta di più sulla bolletta del gas, in particolar modo nelle zone climatiche più fredde. Non è un caso che, nel nostro Paese, la tariffa del gas vari in relazione alla zona (nello specifico, ci sono 6 zone tariffarie).

Tra tutte le voci della bolletta del gas, quella relativa alla spesa della materia prima gas è la più consistente – è seguita dagli oneri di sistema e dalle imposte. Per risparmiare, si dovrà trovare un’offerta in cui il gas venga venduto a un prezzo ridotto.

Il passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale rappresenta una soluzione vincente, con la quale:

si potrà pagare di meno rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela;

si potranno ottenere dei vantaggi aggiuntivi nel caso di attivazione di una bolletta in modalità dual fuel, ovvero optando per una promozione luce e gas con lo stesso operatore. In questa ipotesi, si potranno ricevere non solo vantaggi pratici (quali la bolletta unificata), ma anche economici, quali degli sconti extra.

Al fine di facilitare un eventuale passaggio al mercato libero – che avverrà in modo gratuito, senza interruzioni della fornitura o cambio del contatore – di seguito saranno presentate alcune delle offerte gas più convenienti del momento. Considerato che i prezzi sono aumentati, per riuscire a contrastare eventuali nuovi aumenti futuri, si suggerisce di attivare un’offerta con prezzo fisso.

Scopri le offerte gas più convenienti del mercato libero

Offerte gas 2022: quali sono le più convenienti

Una prima promozione per risparmiare sul gas è quella proposta da Edison energia: si tratta dell’offerta Edison Sweet gas, con la quale si avrà diritto:

al prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi;

al un bonus pari a 85 euro;

alla Polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di AXA.

La promozione Edison Sweet Gas potrà essere attivata anche in modalità dual fuel, quindi con l’offerta sull’energia elettrica Edison Sweet Luce: in questa ipotesi, si riceverà uno sconto fino a 250 euro.

Risparmia con una promozione di tipo dual fuel su luce e gas

L’operatore A2A propone una delle offerte con le quali si potrà risparmiare di più rispetto al costo del mercato tutelato. Si tratta di A2A Click Gas, promozione in esclusiva web, che prevede:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

la bolletta elettronica, che potrà essere pagata direttamente dal proprio Internet banking, tramite domiciliazione bancaria diretta.

Con A2A si potrà scegliere anche l’offerta Prezzo Chiaro Gas, che prevede:

una carta regalo Apple Store;

1 anno di contributo pagato dall’azienda;

il pagamento tramite domiciliazione bancaria diretta.

Wekiwi propone l’offerta Gas alla fonte, con la quale si riceveranno 20 euro di sconto attivando luce e gas. In alternativa, si consiglia Acea Come Noi Special Gas, la quale prevede la bolletta web e il contributo fisso gratuito per un anno.

Tra le proposte più interessanti del mercato libero, si annovera anche Tate Gas, la quale permette di ricevere uno sconto di 36 euro sulla propria fornitura di gas e di ricevere bollette mensili. Sarà anche possibile ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta partecipando al programma Porta gli amici in Tate. Tale promozione potrà essere attivata anche in modalità dual fuel, ovvero scegliendo anche Tate Luce, con la quale si riceveranno 48 euro di sconto sulla propria fornitura di luce.

Restando in tema di offerte dual fuel, che rappresentano le soluzioni con le quali risparmiare di più, troviamo anche una proposta di Sorgenia: si tratta di Next Energy Luce e Gas. Quali sono i suoi vantaggi?

Senza dubbio la bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via email o si potrà consultare dall’applicazione dedicata, un buono Amazon da 100 euro e il programma Porta gli amici in Sorgenia, con il quale si potrà ottenere uno sconto fino a 3.000 euro.