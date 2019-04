Quanto hanno guadagnato Bettiol e Bastianelli per la vittoria al Fiandre? Il montepremi è discutibile

editato in: da

I due ciclisti Alberto Bettiol e Marta Bastianelli hanno tagliato il traguardo del Giro delle Fiandre 2019, ma quanto hanno guadagnato? Su questa questione si sono accese le prime discussioni.

Anche quest’anno si è tenuto, nel corso della prima domenica di aprile, uno degli eventi ciclisti più seguiti, ovvero il Giro delle Fiandre 2019 che ha visto l’Italia festeggiare ben due vittorie.

Venticinque anni, toscano e una carriera all’interno del ciclismo che è appena decollata: lui è Alberto Bettiol e ha portato a casa una vittoria importante non solo per lui, ma anche per l’Italia. Il giovane è infatti arrivato primo nella categoria maschile del Giro delle Fiandre 2019, avvenimento che non accadeva da ben dodici anni, ovvero dalla vittoria di Alessandro Ballan nel 2007.

L’impresa ciclistica ha tenuto gli appassionati di questo sport “incollati” alle ruote della bicicletta di Bettiol, nella speranza che fosse proprio lui ad arrivare primo al traguardo. Ed è quello che è avvenuto. Bettiol non ha risparmiato le energie, ma le ha impiegate chilometro dopo chilometro, raggiungendo l’obiettivo di portare a casa questa desiderata vittoria.

La classifica belga vede invece al primo posto – nella categoria “donne èlite” – la ciclista Marta Bastianelli. Classe 1987, la Bastianelli dopo diverse vittorie e qualifiche, riempie d’orgoglio l’Italia vincendo il Giro delle Fiandre 2019.

Quanto hanno guadagnato i vincitori del Giro delle Fiandre 2019

La 103esima edizione del Giro delle Fiandre si è tinta quindi dei colori della bandiera italiana: due vittorie a cui corrispondono due montepremi. Ma di quali cifre stiamo parlando? Da un evento di tale portata ci si aspetterebbe di incassare una cifra molto più che considerevole, visto anche il prestigio che ruota intorno a questa gara ciclistica. Si tratta infatti di una gara inaugurata per la prima volta nel lontano 1913 e che segue un percorso ben delineato attraversando il cuore delle Fiandre.

Tuttavia, il montepremi vinto dai due ciclisti arrivati primi è molto basso: Alberto Bettiol – come primo classificato nella categoria èlite uomini, ha portato a casa 20.000€, mentre Marta Bastianelli ha incassato 1.265€. Un montepremi assai modesto che ha un valore per lo più simbolico e che si differenzia notevolmente dal ricco premio del vincitore del Giro d’Italia.